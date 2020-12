Confira o horário de funcionamento do comércio e dos shoppings na virada de ano, em Belém

O Sindicato dos Lojistas (Sindlojas) anunciou o horário de funcionamento dos shoppings e do comércio, em geral, durante a virada de ano em Belém. De acordo com a entidade, todo o comércio só poderá funcionar até às 16h do dia 31 de dezembro.

A medida contraria a ampliação, estabelecida pela Prefeitura de Belém, que previa o funcionamento até às 18h, para evitar a contaminação pela covid-19. No entanto, a recomendação não pode ser acatada, segundo o sindicato, porque a convenção coletiva de trabalho decidiu que os funcionários só poderão trabalhar no dia 31 até às 16h.

Veja como ficam os horários:

Shoppings centers

28 a 30 de dezembro: 10h às 22h

31 de dezembro: 8h às 16h

1º de janeiro: lojas fechadas

Comércio de rua

28 a 30 de dezembro: 8h às 20h

31 de dezembro: 8h às 16h

1º de janeiro: lojas fechadas.