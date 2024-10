Confira dicas para não entrar para o 'show dos atrasados' do Enem

Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá o primeiro dia de aplicação neste próximo domingo, 3 de novembro, os candidatos devem priorizar o planejamento do tempo até o local de prova para evitar atrasos — e o risco de nem entrar no local de prova. Esse cuidado é essencial para não colocar em jogo todo um ano de preparação ao entrar para o "show dos atrasados" e até virar meme na internet. Por isso, professores reforçam as principais dicas para que os estudantes não percam a hora.

O professor de História Diego Maia pontua que o primeiro ponto para planejar é como o candidato chegará ao local de prova. “Sempre recomendo aos alunos que se programem antes sobre qual é o transporte que vai utilizar nesse dia [da prova]. Se é uma moto, se é um carro, se é o transporte público e se é o aplicativo. E que ele faça o percurso antes de ir no dia da prova, para poder estudar o tempo que se gasta de casa até o local da prova. Até para se programar com relação à hora de acordar, tomar café e almoçar”, pontua.

“E, para quem mora mais longe, vale a dica de ter se organizado ao longo da semana, nos dias que antecedem a prova, para fazer essa checagem de tempo, essa média de tempo de casa até o local de prova. Isso para poder medir essa distância: se for mais longe ou não. Esse aluno que está programado, que se programou durante a semana, com certeza não vai enfrentar nenhum tipo de risco de se atrasar para a prova e não vai passar vergonha de ser mais um atrasado do Enem”, explica Diego.

Já o professor de Geografia, Rômulo Leonardo Souza, também frisa que o tempo de deslocamento é primordial e recomenda que o aluno saia, pelo menos, com uma hora de antecedência. “É fundamental que o estudante verifique com antecedência no site do Inep o cartão de confirmação com o seu local de prova, depois verifique o endereço e o caminho até o local com antecedência também para evitar possíveis surpresas. O ideal é chegar ao local de prova pelo menos com 1 hora antes do horário de início da prova do Enem”, diz.

Diego também destaca que outro cuidado importante é organizar previamente todos os itens necessários para o dia da prova, a fim de evitar contratempos antes de sair de casa e não ter que separar tudo de última hora. “Deve-se separar, na noite anterior, o material que vai ser necessário levar para a prova: o documento [oficial com foto], as canetas esferográficas pretas. É sempre bom planejar tudo isso na noite anterior e dormir cedo, para garantir uma boa noite de sono”.

Aplicativos

Entre as estratégias para calcular a distância até o local de prova, Rômulo frisa que aplicativos podem ajudar o tempo de chegada até o destino do estudante. “O Google Maps é excelente para calcular distância, estimar o tempo de viagem em diferentes modos de transporte (carro, transporte público, a pé) e mostra condições de trânsito em tempo real”, detalha, sobre o aplicativo que pode ser instalado gratuitamente.

Além disso, segundo a professora de Redação, Treicy Castro, outro app que pode ser usual é o Moovit, para quem deseja visualizar os horários dos ônibus. “Temos também o Cittamobi, outra opção no mesmo estilo do Moovit, ele também é ótimo. Para quem vai de carro, é interessante usar o Waze, o qual mostra o percurso mais rápido e também se há algum engarrafamento nas proximidades”, recomenda. Ambos os aplicativos também podem ser baixados de forma gratuita.

Confira os horários do Enem

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Saída sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Saída com o caderno de questões: a partir das 18h

Término da prova no 1º dia: 19h

Término da prova no 2º dia: 18h30