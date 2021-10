Confira como será a vacinação deste sábado na Grande Belém

A vacinação anticovid-19 segue neste sábado (16) na Região Metropolitana de Belém. Na capital, profissionais da área da saúde vão tomar hoje a 3ª dose (dose de reforço). A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) reforçou que são apenas aqueles que foram vacinados com a 2ª dose até o mês de maio. Das 9h às 17h, em 22 pontos montados na cidade e nos distritos.

Eles devem apresentar algum comprovante de atuação profissional, como carteira do conselho, crachá de identificação dentro do prazo de validade, contracheque dos últimos 30 dias ou declaração de vínculo institucional.

Além disso, idosos com 60 anos ou mais, grávidas, puérperas e lactantes com filhos de até um ano de idade que ainda não tomaram a 1ª dose ou a 2ª dose, também podem ser vacinados, a depender da vacina que está sendo usada no dia. Também vale para idosos com 70 anos ou mais que ainda não tomaram a 3ª dose.

Até esta sexta (15), a capital já aplicou 1.815.305 doses de vacinas contra a covid-19 (1.093.605 de 1ª dose e 719.522 de 2ª dose). No domingo (17), não haverá vacinação. A imunização será retomada na segunda-feira (18), com a 2ª dose da Pfizer para as pessoas nascidas em 1997 ou 1998.

Locais de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Funbosque - Outeiro

8. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém, - 3º Piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua aplica neste sábado a 3ª dose do imunizante contra a covid-19 em idosos com 63 anos ou mais. Das 08h30 às 13h30, em oito pontos.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; UBS Paar; e Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

Marituba

Neste sábado e no domingo (16 e 17), Marituba segue com dois calendários vacinais: 2ª dose da Coronavac, da Astrazeneca e da Pfizer para quem foi vacinado até 8 de agosto; e 3ª dose para os idosos com 70 anos ou mais, transplantados e imunossuprimidos. No Hospital Dr. Augusto Chaves Rodrigues, das 18h às 6h do dia seguinte.

Benevides

Em Benevides realiza neste sábado três calendários: 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose de todos os imunizantes para quem está no prazo; e 3ª dose para idosos de 60 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há mais de seis meses. Das 8h às 13h, apenas na UBS Centro.

Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará não anunciaram vacinação para este fim de semana.