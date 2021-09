Confira como será a vacinação deste sábado na Grande Belém

Neste sábado (11), a vacinação contra a covid-19 segue na maioria dos municípios da Região Metropolitana de Belém. Confira o calendário de cada cidade e não perca de chance de ser vacinado, caso esteja dentro do público-alvo!

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) faz neste sábado, em Belém, uma nova repescagem de 1ª dose de vacina anticovid-19. O público-alvo será especificamente os jovens nascidos em 2003, ou seja, que completam 18 anos em 2021.

Além disso, haverá 1ª dose para gestantes a partir dos 12 anos completos (nascidas até 11 de setembro de 2009), puérperas e lactantes. E 2ª dose para gestantes, puérperas e lactantes que tomaram a 1ª dose até 31 de junho.

Com RG, CPF e comprovante de residência de Belém, além do cartão de vacinação, no caso da 2ª dose. Gestantes, puérperas e lactantes que receberão a 1ª dose devem levar uma cópia de exame, laudo, atestado ou receita médica que comprove a gestação ou puerpério. O documento será retido no ponto de vacinação.

Em nota, a Sesma reforçou que as lactantes devem apresentar a certidão de nascimento da criança nascida a partir de setembro de 2020. E que menores de 17 anos que irão receber a dose da vacina devem ser acompanhados pelo responsável legal.

Pontos de vacinação em Belém

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

19. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. CCSE da Uepa - Rua do Una

22. Unama Parque Shopping

23. Unama Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá

Ananindeua

Após uma semana com aplicações de 2ª dose de vacina antivocid-19, Ananindeua faz uma pausa na imunização neste fim de semana. A informação foi confirmada no início da noite da sexta (10), pela Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau).

"Não haverá calendário de vacinação com a primeira e segunda doses do imunizante contra a covid-19 neste sábado (11) e domingo (12). A Secretaria ressalta que a continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam no município", explicou.

Marituba

Marituba encerra neste sábado a repescagem de 1ª para adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades e para pessoas com 18 anos ou mais. Também haverá 2ª dose para quem já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação.

Das 9h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família (USF); das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp); e das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará faz neste sábado uma nova chamada de 1ª dose da Pfizer. O público-alvo é formado por pessoas de 12 anos ou mais sem comorbidades. Das 8h às 12h, somente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro.

Santa Izabel e Benevides

Santa Izabel do Pará encerra neste sábado a aplicação da 3ª dose para idosos com 70 anos ou mais. Das 8h às 12h, na Assembleia de Deus. Benevides, que vacinou até sexta adolescentes de 12 a 14 anos com ou sem comorbidades, deve retomar a vacinação apenas na próxima semana.