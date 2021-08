Confira como será a vacinação anticovid desta sexta na Grande Belém

Nesta sexta-feira (20), todos os municpipios da Região Metropolitana de Belém têm vacinação contra a covid-19. Em Belém e em Ananindeua, segue o calendário de 2ª dose. Nos demais municípios, tem repesagem e 1ª dose para jovens que ainda não tiveram chance de tomar vacina. Confira a agenda:

Belém

Em Belém, 23 mil profissionais da educação devem receber nesta sexta a 2ª dose da vacina contra a covid-19. É a meta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que antecipou a imunização para os trabalhadores de todas as funções que atuam nos ensinos infantil, especial, fundamental, médio e superior. Para esse dia da campanha, serão usados imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca.

Das 9h às 17h, em 25 pontos montados na cidade e nos distritos. É necessário levar RG, CPF e carteira de vacinação de Belém. Apenas para o caso dos trabalhadores da educação, que estiverem com a segunda dose marcada para após o dia 20 de agosto, deve ser apresentado junto com o cartão de vacinação algum comprovante de vínculo (crachá, carteira de trabalho, contracheque ou declaração).

A Sesma reforçou que o cronograma de 2ª dose para esse público chegou antes do período em que estava agendado por conta do retorno das atividades escolares. "Foi adiantada por conta da necessidade do retorno às aulas presenciais", explicou a Secretaria.

Sobre o período exato para que a pessoa seja considerada imunizada após a 2ª dose, a Sesma explicou que depende de cada organismo. "Cada organismo reage de uma forma, dependendo de fatores como a faixa etária e o próprio sistema imunológico da pessoa. Em geral, em duas semanas após a segunda dose, a pessoa fica protegida, pois esse é o tempo que nosso sistema leva para criar anticorpos neutralizantes, que barram a entrada do vírus nas células", frisou.

Repescagens

Quem perdeu a data de alguma vacinação contra a covid-19 na capital, pode solicitar um novo agendamento na repescagem da Sesma, pelo e-mail vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br. Depois do agendamento, o interessado pode acompanhar a solicitação pelo site belemvacinada.com.br.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

14. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

15. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

19. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. CCSE da Uepa - Rua do Una

22. Unama Parque Shopping

23. Unama Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá

Ananindeua

Ananindeua segue vacinando com a 2ª dose da Pfizer nesta sexta. Público-alvo: pessoas com comorbidades que receberam a 1ª dose em maio; pessoas que tenham agendamento da 2ª dose da Pfizer para qualquer data no mês de agosto; e grávidas que foram vacinadas com o imunizante da Astrazeneca.

Das 08h às 13h, em sete pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

Marituba

Jovens de 18 e 19 anos sem comorbidade de Marituba ganham nesta sexta uma nova oportunidade de 1ª dose na repescagem anticovid. Além disso, o município segue com a 1ª e 2ª doses (prazo agendado) para profissionais da educação, dentre professores e outras funções. Das 8h às 14h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). E das 18h às 6h (dia seguinte), no Hospital Augusto Chaves Rodrigues.

Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação (se já tiver) e comprovante de residência de Marituba. Para profissionais que atuam na educação é necessário apresentar, também, uma declaração de vínculo empregatício.

Marituba também segue com a vacinação nas unidades de saúde, para pessoas de 18 a 59 anos que possuam alguma comorbidade, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com criança de até um ano), profissionais da educação e rodoviários. Com agendamento.

Benevides

Benevides segue com a 1ª dose para jovens de 18 a 29 anos sem comorbidade. Em três pontos: Ginásio Municipal Nagibão, UBS Benfica e CRAS Murinim. E com a 2ª dose da Astrazeneca (no CMEI Berço da Liberdade, UBS Benfica e Cras Murinim) e da Coronavac (no CMEI Berço da Liberdade). Das 8h às 13h.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará segue aplicando a 1ª dose em jovens de 18 a 24 anos. Além disso, tem repescagem de 1ª dose para pessoas de 25 anos ou mais. Nesta sexta, das 8h às 17h. No sábado (21), das 8h às 12h. A programação será no Templo Central da Assembleia de Deus.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara do Pará, tem 2ª dose anticovid para quem perdeu ou ainda está no prazo agendado. Das 8h30 às 13h, em todas as Unidade Básicas de Saúde (UBS).