Confira como será a vacinação anticovid-19 desta terça na Grande Belém

Nesta terça-feira (21), a vacinação contra a covid-19 segue em quase todos os municípios da Região Metropolitana de Belém. Confira como fica a agenda de cada cidade e não perca a oportunidade de ser imunizado!

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) faz nesta terça, em Belém, mais uma convocação para a 2ª dose da Pfizer. Dessa vez, são chamadas as pessoas nascidas em 1990, 1991 e 1992 que tenham recebido a 1ª dose desse imunizante até 22 de julho. Das 9h às 17h, em 24 pontos, com RG, CPF e cartão de vacinação.

"Somente com a segunda dose que a imunização é completada. Até esta segunda-feira, 20, mais de 572 mil pessoas haviam recebido as duas doses na capital. Na última semana, a Sesma intensificou esse atendimento e avançou com a imunização", destacou a Sesma.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

7. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

8. Fibra - Nazaré

9. Funbosque - Outeiro

10. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

11. Mangueirinho - Mangueirão

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

14. IFPA - Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. Uepa CCSE - Telégrafo

22. Unama - Alcindo Cacela

23. Unifamaz - Reduto

24. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua segue nesta terça sem vacinação contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), por enquanto, não há agendamento para aplicação de 1ª nem 2ª doses.

Marituba

Marituba aplica nesta terça a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca em quem recebeu a 1ª dose até 20 de julho. Segue até sexta-feira (24), mediante duas opções: das 9h às 16h, nas unidades de saúde; e das 18h até meia-noite, no Hospital Augusto Chaves.

Benevides

Também até sexta, Benevides segue aplicando a 1ª dose em pessoas com 12 anos ou mais com ou sem comorbidades. Há, também, 2ª dose da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer. Das 8h às 13h, no Ginásio Nagibão, Cras Murinin, UBS Benfica e UBS Santa Maria.

Santa Izabel

Em Santa Izabel do Pará, até quinta-feira (23), segue a 3ª dose para idosos com 70 anos ou mais (seis meses após a 2ª dose da Astrazeneca e Coronavac), além da 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo e da repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais. Das 14h às 17h, no Centro de Saúde (Cesp).

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará segue nesta terça com a repescagem de 1ª dose da Pfizer para pessoas de 12 anos ou mais. E com a 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado em julho. Das 8h30 às 14h, nas unidades básicas de saúde.