Confira como se inscrever para os serviços gratuitos da Usina da Paz da Terra Firme

Mais de 70 serviços estão disponíveis de forma gratuita para a comunidade do bairro da Terra Firme, em Belém, por meio da oitava unidade das Usinas da Paz, entregue na última terça-feira (06), pelo Governo do Estado, por meio do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). São serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Para se inscrever, basta ir presencialmente na recepção da Usina e levar originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

A dona de casa Maria de Fátima da Silva, uma das primeiras moradoras atendidas pela Usina da Paz da Terra Firme, disse que procurou consulta no clínico geral. “Eu já vinha tentando essa consulta há quase um mês nos postos de saúde e não conseguia, é muito difícil, mas, para a minha surpresa, ganhamos essa Usina aqui, onde eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vou conseguir. Isso aqui já está muito bom, eu achei muito bonita”, relatou.

Também moradora da Terra Firme, a costureira Isabela Corrêa foi no primeiro dia de atendimentos buscar um dos serviços gratuitos oferecidos pela unidade. “Eu vim me inscrever para a turma de dança, fit dance, pois já estou coroa e quero ficar mais esbelta ainda, então vim aproveitar essa oportunidade que o Governo do Estado está dando para nós da periferia, de poder se cuidar melhor. Na verdade, quero usufruir do que eu puder, pois tenho uma filha com dislexia e quero que ela aproveite os benefícios disso aqui também, além disso, quero ver minha neta fazendo balé também, ela já faz o curso em outro lugar, só que não é tão perto da minha casa, por isso vou transferir ela para a UsiPaz. Eu agradeço ao Governador por olhar pelo povo periférico, como o pai dele fazia antigamente, ele faz hoje também, por isso sou muito grata a ele e, enquanto moradora, prometo preservar o espaço”, disse ela.

De acordo com a gestora de território do TerPaz, na Terra Firme, Janine Brandão, o acolhimento é o melhor possível. “A comunidade já esperava há um tempo pela chegada da Usina da Paz, eles estão muito ansiosos pela oportunidade e já até se sentem parte disso aqui, eles já se identificam, já temos crianças brincando aqui, está muito alegre. Os moradores estão sendo acolhidos e bem atendidos, nosso primeiro dia de funcionamento está fluindo muito bem. Eu sempre digo que o TerPaz é um programa com espírito de trazer uma cultura de paz para a comunidade, é o maior programa de segurança pública feito através da inclusão social e da cidadania, então a gente traz para essa comunidade dignidade, emprego, geração de renda, políticas públicas de fato”, pontuou.

UsiPaz

A missão da Usina da Paz é levar às comunidades vulneráveis, transformação social por meio de ações integradas de cidadania, saúde, segurança, qualificação profissional, esporte e lazer.

Horário de funcionamento:

De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, das 8h às 14h; e aos domingos, das 8h às 18h

De acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos

Endereço da UsiPaz Terra Firme:

Passagem Belo Horizonte, entre a Avenida Perimetral e Passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte

Serviços:

Horários:

Dia 10 - quinta - hidroginástica (18 anos +) (a partir de 60 anos)

Dia 12 - segunda - natação ( a partir de 07 anos)

Dia 13 - terça - Futsal ( a partir de 07 anos)

Dia 14 - quarta - basquete (14 a 17 anos) e (18 anos em diante) , voleibol quadra ( a partir de 07 anos)

Dia 15 - quinta - futebol areia (07 a 11 anos), funcional (não foi passada a faixa etária pela SEEL), vôlei de praia ( não foi passada a faixa etária pela SEEL)

Dia 16 - sexta - judô ( a partir de 07 anos)

Dia 17 - sábado - ballet ( a partir de 05 anos)