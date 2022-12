Confira como funcionará o Varejão da Ceasa para a Ceia de Ano Novo

Para celebrar a chegada de 2023, muita gente deverá correr às compras de produtos alimentícios nesta sexta-feira (30), a fim de garantir a Ceia de Ano Novo, em Belém. Além de feiras livres e supermercados, uma das opções para aquisição de frutas da época, regionais, hortifrutigranjeiros e artigos em geral, é o Varejão de Ano Novo que as Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) promovem a partir das 20 horas de sexta (30) até as 9h de sábado (31), na Estrada do Murutucum, a partir da avenida Perimetral, no bairro Curió-Utinga.

No Varejão, poderão ser encontradas na Passarela Central do Complexo do Mercado até o espaço do Livre Produtor Rural (MLP 1,2) frutas da época, verduras, folhosos em geral e especiarias e com preço em conta. Uvas diversas, morango, bacuri, banana, laranja, cupuaçu, graviola, abacaxi, mamão, manga e outros hortifrutigranjeiros serão comercializados no local.

Ainda nesta quinta-feira (29), muita gente aproveitou a madrugada e as primeiras horas da manhã para adquirir produtos na Ceasa. Dona Maria Rodrigues da Piedade, 50 anos mora no bairro da Bandeira Branca e costuma comprar alimentos ali, para comercializar e também para a própria alimentação da família. "A passagem de ano em casa é simples, e vamos fazer um jantar, cedo, em família", disse dona Maria.

Maria Rodrigues: perto de casa e preços mais em conta (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Ela considera que vale a pena adquirir produtos alimentares na Ceasa, por ser mais perto da casa dela e há artigos com preço baixo. Maria Rodrigues comprou uvas, bananas, goiaba e folhagem. "Eu espero um ano bom em 2023, e o que é fundamental é a saúde e coragem para vencer os desafios", completou.

Já a comerciante Edilena Castro Pantoja espera boas vendas no Varejão de Ano Novo. Ela disse que 2022 foi um ano difícil em que as pessoas estão reconstruindo as suas vidas após dois anos de pandemia da covid-19. Mas tanto Edilena como outros comerciantes no local confiam em um bom movimento nesta sexta e um feliz Ano Novo.

Preços

Na última quinta-feira de 2022, na Ceasa, os preços médios do itens para a Ceia de Ano Novo estiveram em R$ 9,50 o quilo da uva; R$ 16,00 o quilo do pêssego; R$ 17,00 o quilo da maçã verde; R$ 15,00 o quilo da pera; R$ 5,00 o quilo do abacate; R$ 4,50 a penca da banana; R$ 30,00 o quilo das nozes; R$ 15,00 o quilo da ameixa fresca. Um dos itens mais procurados pelos consumidores são as uvas.

Para garantir a Ceia de Ano Novo ou o primeiro almoço em 2023, o quilo do tomate sai a R$ 6,00; a pimetinha, a R$ 8,00; o limão, a R$ 2,50; a batata, a R$ 6,00; a cenoura, a R$ 4,50; o chuchu, a R$ 3,00; a abóbora, a R$ 2,50.

Ceasa tem opções de compra de alimentos para consumidores (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Segundo Guilherme Azevedo, coordenador de Apoio Logístico na Ceasa, o entreposto comercial funciona em 14 hectares (setores de Armazenamento e Venda). No Natal, cerca de 7 mil pessoas circularam pelo local, e, agora, no final do ano, 4 mil devem transitar pela área, entre consumidores e comerciantes. Em torno de 81% do que é vendido na Ceasa vêm de fora do Pará, 18% são de cidades do Estado e 1% vem de fora do Brasil.

"O Varejão começa às 20h desta sexta-feira, indo até as 9h de sábado, e tem, entre outros atrativos, descontos de em torno de 20% e

alguns produtos até 30% mais baratos", destacou Guilherme Azevedo. Por ocasião do Natal, o Varejão contou com três dias de realização, e foram comercializadas cerca de 14 toneladas de produtos/dia. No Varejão de Ano Novo deve registrar cerca de 8 a 10 toneladas nesta sexta.

Saiba:

Varejão de Ano Novo da Ceasa

Nesta sexta-feira (30)

- Começa às 20h do dia 30 e vai até as 9h de sábado (31)

- A Ceasa funciona na Estrada do Murutucum, s/n – bairro do Curió, em Belém