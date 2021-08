Confira como fica a vacinação anticovid nesta quarta na Grande Belém

Nesta quarta-feira (11), na Região Metropolitana de Belém, terá vacinação contra a covid-19 em Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel do Pará. Em Belém, a imunização será retomada na quinta-feira (12). Confira como fica agenda anticovid em cada cidade e não perca a oportunidade de ser vacinado:

Belém

Belém não tem vacinação contra a covid-19 nesta quarta, mas já anunciou que vai retomar o calendário com a aplicação da 2ª dose. Nesta quinta (12), para as pessoas vacinadas com Pfizer nos dias 13, 14 e 15 de maio. Já na sexta-feira (13), para quem foi vacinado com a Pfizer nos dias 16, 27 e 28 de maio.

"A Sesma reforça que pessoas com a segunda dose de Pfizer atrasada ou que estejam marcadas até o dia 18 de agosto deverão se vacinar nos dias 12 ou 13 de agosto. Não haverá aplicação da vacina Astrazeneca", detalhou a Secretaria.

Serão disponibilizados 25 pontos de vacinação, das 9h às 17h. Para tomar a 2ª dose é preciso apresentar: RG, CPF, e cartão de vacinação de Belém. Por enquanto, não há nenhum agendamento de 1ª dose.

A vacinação na capital parou no último sábado (07), quando a 1ª dose foi disponibilizada para jovens nascidos em 2002 e jovens nascidos em 2003, com 18 anos completos até o dia 7 de agosto de 2021, seguindo a determinação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, publicado no dia 15 de julho de 2021

Locais de vacinação em Belém - quinta e sexta (12 e 13):

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

9. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

10. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

13. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

14. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

15. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156;

22. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia;

23. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

24. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Ananindeua antecipa 2ª dose para profissionais da rede municipal de ensino

Por conta do início das aulas híbridas (remoto e presencial), que estão previstas para setembro, a Prefeitura de Ananindeua antecipou, em aproximadamente um mês, a 2ª dose da Astrazeneca para os profissionais da rede municipal de ensino. O grupo é formado por professores, merendeiras, serventes e outros servidores que atuam na educação do município.

Começou na terça (10) e segue atéquinta-feira (12). Apenas com a 2ª dose da Astrazeneca, que estava prevista para setembro. Das 8h às 13h, no auditório da sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na avenida Magalhães Guanabara.

Para evitar aglomeração, a ordem de imunização foi definida a partir do agrupamento das instituições de ensino onde esses profissionais atuam. Ao todo, foram montados seis polos. Cada polo é formado por um número específico de escolas. E cada polo tem um dia e um horário específico para vacinação.

Na terça, a imunização ficou agendada para os polos I e II. Nesta quarta (11), para polos III e IV. Na quinta, para polos V e VI. Das 8h às 10h30 ou das 11h às 13h, dependendo do respectivo polo. Os detalhes sobre a divisão dos polos e os horários estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Ananindeua. "Vale ressaltar que, para evitar aglomeração, a Secretaria definiu que o calendário fosse realizado de forma escalonada", explicou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Por enquanto, o município segue sem 1ª dose. "A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que, em razão da falta de vacinas suficientes, não haverá calendário de vacinação com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 nesta quarta-feira (11). A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam", destacou, em nota.

O calendário de 1ª dose parou na segunda, quando Ananindeua foi o primeiro município da RMB a vacinar adolescentes de 17 anos. Por enquanto, ainda não há previsão para seguir com a vacinação por faixa etária.

Com vacinação na madrugada, Marituba segue com a 2ª dose para grupos prioritários

A faixa da madrugada se tornou uma opção para a aplicação de 2ª dose anticovid-19 para grupos prioritários de Marituba. O horário diferenciado funciona apenas no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, no Centro, durante dois dias. Começou na terça (10), das 18h até as 6h de hoje, e nesta quarta, também começando às 18h e se estendendo até a faixa das 6h da quinta.

O público-alvo da 2ª dose nesses dois dias é o seguinte: pessoas que possuam alguma comorbidade; pessoas com deficiência permanente; grávidas, puérperas ou lactantes (com criança de até um ano de idade); trabalhadores da saúde; profissionais da segurança; e idosos. "Pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que já tenham, no seu cartão de vacinação, alcançado a data para completar a imunização", detalhou a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau).

Além da opção de imunização montada no Hospital Augusto Chaves, a 2ª dose para esses grupos também está disponível em mais dois locais, até esta quarta, em outros horários: nas unidades de saúde, das 8h às 16h; e no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteirinha de vacinação.

Outros municípios

Até sexta (13), Benevides segue com a 1ª dose para jovens de 22 a 25 anos sem comorbidades. Em quatro pontos: Ginásio Nagibão, UBS Benfica, Cras Murinin e UBS Stª Maria (nesse último lugar, de segunda a quinta). Também terá 2ª dose de Astrazeneca e Coronavac, nos seguintes pontos: UBS Benfica, CMEI Berço da Liberdade e CRAS Murinin. Das 8h às 13h.

Em Santa Izabel do Pará, nesta quarta e na quinta, segue a repescagem de 1ª dose para pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades. Das 17h às 21h, no Centro de Saúde (Cesp), com RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Ainda na RMB, Santa Bárbara do Pará não informou se terá vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira.