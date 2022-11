Vitamina em pílula faz bem ou prejudica a saúde? Nutricionista explica como usar

É comum as pesssoas fazerem uso de vitaminas no dia a dia. Mas, será que se sabe para que servem as vitaminas, o que acontece com o consumo excessivo dessas substâncias? O nutricionista Leandro Leal dá algumas dicas sobre esses micronutrientes que povoam o imaginário de muita gente e que, de fato, devem ser consumidos sempre com a orientação de um profissional.

As vitaminas, como destaca Leandro, são encontradas nas saladas e nas frutas. A vitamina "C" é encontrada na acerola, na manga e na laranja, nas frutas cítricas. A vitamina "D" está na exposição ao Sol, por se tratar de uma vitamina produzida pelo próprio organismo humano no contato com o astro solar. Mas também uma pequena porção dela é encontrada em alimentos como a cenoura.

O ferro é encontrado em alimentos folhosos verdes, como o jambu, o alface, a couve, o brócolis. Nas carnes vermelhas, e também no frango se encontra o ferro, além da B12 e "D". Já no peixe, o ômega 3. A pescada amarela é uma fonte muito boa de ômega 3, que também está presente na linhaça, na chia.

Funções

As vitaminas possuem diversas funções, e é importante se saber sobre elas.

Ferro - Serve para vai ajudar na saúde sanguínea, no controle de anemias, na saúde das células vermelhas.

Vitamina "A" - Encontrada na cenoura e acerola, essa vitamina contribui com a visão.

Vitamina "B" - As vitaminas do Complexo "B" têm papel fundamental na produção e regulação de energia, ajudando a manter a saúde da pele, do intestino, do sistema nervoso e do sistema imunológico

Vitamina "C" - Vai agir justamente nas função imunológica, facilitando o funcionamento das células de defesa.

Ômega 3 - Age na forma de antioxidante, proteger as células contra agentes que possam causar algum dano celular e contribui com a saúde neurológica - é um anti-inflamatório e antioxidante. Funciona como um grande protetor celular.

Vitamina "D" - Contribui com o fortaleicimento ósseo, imunológico, vai ajudar no controle da saúde intestinal, controle neurológico.

Consumo

O nutricionista Leandro Leal observa ser necessário se ter um controle sobre esses grupos de vitamina, e a orientação é consumir três porções de frutas diferentes ao dia, e uma porção de salada no almoço e no jantar. O uso excessivo de vitaminas e sem orientação de profissional da área pode provocar danos sérios à saúde, até mesmo a cegueira, no caso da vitamina "A", e o enrijecimento do musculatura do coração, com relação ao uso exagerado de vitamina "D"

Como saber se eu preciso de suplementação de vitamina?

Fraqueza nas unhas, pele está mais ressecada, cabelo mais quebradiço, queda de cabelo, manchas na pele, cansaço, perda de função motora, fraqueza, esquecimento são alguns dos sintomas de falta de vitamina. "Mas, o ideal é fazer periodicamente os exames bioquímicos para verificar os níveis dessas vitaminas no nosso organismo", afirma o nutricionista.

Esse procedimento deve ser feito pelo menos uma vez ao ano. "Isso porque alguns desses sintomas vão aparecer somente vão aparecer em uma fase mais aguda da deficiência dessas substâncias, da hipovitaminose, quando se está em um quadro mais grave.

Riscos

Sobre a aquisição de polivitaminicos sem a orientação de um profissional de Saúde, Leandro Leal questiona a tese de que seja necessária uma prescrição para a compra desses suplementos. "Uma exposição a longo período a essas vitaminas, por exemplo, tem pessoas que usam todos os dias vitamina "C", para que a imunidade fique lá em cima, para não ter gripe, mas essa exposição, de se tomar diariamente, pode causar uma resistência à vitamina e causar lesões hepáticas e renais", completa.