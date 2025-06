Confira a programação da solenidade de Pentecostes neste domingo, em Belém

A Solenidade de Pentecostes, uma das celebrações do calendário litúrgico da Igreja Católica, será comemorada neste domingo (8). A data marca o encerramento do Tempo Pascal e contará com programação especial nas 109 paróquias da Arquidiocese de Belém, com Vigília no sábado (7) e Missa Solene no domingo, presidida pelos padres e vigários paroquiais conforme os preparativos de cada paróquia.

Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, presidirá a Missa de Pentecoste no domingo, às 11h, na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro, e às 18h Missa e Crismas na Paróquia do Divino Espírito Santo, em Ananindeua.

Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Coadjutor, presidirá às 7h a Santa Missa com a crisma de jovens e adultos, na Paróquia São José de Queluz, em Canudos, e à noite, às 19h, na Catedral Metropolitana, na Cidade Velha.

O que é Pentecostes?

Pentecostes tem origem na palavra grega pentēkostḗ, que significa “quinquagésimo”. A festa celebra o dom do Espírito Santo que dissipou a confusão de Babel (Gn 11,9) e fez com que os povos voltassem a se entender em uma só língua, marcando a missão dos discípulos de espalhar a mensagem de Jesus em todo o mundo.

“Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua” (At, 2, 1-6).

Programação nas paróquias

Catedral Metropolitana de Belém

Domingo – Missa de Pentecostes: às 7h, 9h, 17h e 19h.

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

Sábado - Vigília Pentecostes: às 18h30

Domingo - Missa de Pentecostes: às 06h30, 8h,10h,12h, 16h,18h e 20h

Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Sábado - Vigília Pentecostes: às 18h30

Domingo - Missa de Pentecostes: às 07h, 09h, 11h, 17h e 19h

Santuário São Judas Tadeu

Sábado - Vigília Pentecostes: às 19h

Domingo - Missa de Pentecostes: às 07h, 09h e 19h

Santuário Santa Rita de Cássia

Domingo - Missa de Pentecostes: 7h, 9h, 17h30 e 19h30

Santuário Nossa Senhora do Ó

Domingo - Missa de Pentecostes: 6h30, 9h30, 19h30

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h, 9h e 19h

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Sábado - Vigília Pentecostes: às 17h e 19h30

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h e 18h

Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h, 9h e 19h

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus - Jurunas

Sábado - Vigília Pentecostes: às 18h30

Domingo - Missa de Pentecostes: às 6h30, 8h30 3 18h30

Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Cremação

Sábado - Vigília Pentecostes: às 19h

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h30 e 19h

Paróquia de Sant'Ana

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h Capela Dom Bosco e 9h na Igreja Matriz

Paróquia Santa Luzia

Sábado - Vigília Pentecostes: às 18h30

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h,10h e 18h30

Paróquia São Miguel Arcanjo

Sábado - Vigília Pentecostes: às 18h30

Domingo - Missa de Pentecostes: às 18h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Sábado - Vigília Pentecostes: às 18h30

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h, 9h e 18h

Paróquia Ascensão do Senhor

Sábado - Vigília Pentecostes: às 20h

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h30 e 17h30

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h30, 10h30 e 19h30

Paróquia Santa Teresinha - Tenoné

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h e 18h30

Paróquia Santa Rosa de Lima

Sábado - Vigília Pentecostes: às 19h

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h e 19h

Paróquia São José

Domingo - Missa de Pentecostes: às 7h, 11h, 17h e 19h e na Capela de Nossa Senhora de Lourdes: 7h, 9h, 11h, 17h30 e 19h30

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade.