Confira a programação da Semana do Meio Ambiente no Parque do Utinga

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, recebe neste sábado (04) mais uma etapa de programações da Semana do Meio Ambiente 2022. O foco será o desenvolvimento de práticas sustentáveis, numa realização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Às 6h, haverá corrida, caminhada e passeio ciclístico; das 7h às 13h, Feira da Biodiversidade; às 9h, Trilha Sensorial “Sentindo a natureza”, na Trilha do Patauá; às 7h, Observação de Aves “Vamos Passarinhar”, na Trilha do Yuna; às 9h, brincadeiras com o arte educador Tio Arroz, no Centro de Acolhimento; e, às 8h30, Exposição de Placas das Unidades de Conservação.

A semana comemorativa traz o tema “Uma só Terra, um só Ambiente'' e segue até domingo (05). O Parque da Residência e o Porto Futuro, em Belém, também integram os locais das ações, recebendo feiras de exposições, debates, dentre outras atividades.

Programação completa no Parque Utinga

04/04

Corrida, Caminhada e Passeio ciclístico

Horário: 6h

Local: Acesso pelo segundo portão do PEUT (Próximo ao semáforo)

Feira da Biodiversidade

Horário: 7h às 13h

Local: Centro de Acolhimento

Trilha Sensorial “Sentindo a natureza”

Horário: 9h Local: Trilha do Patauá

Observação de Aves “Vamos Passarinhar”

Horário: 7h às 9h

Local: Trilha do Yuna

Brincadeiras com o arte educador Tio Arroz

(sorteio de atividades ecoturísticas, passeio de bicicleta, bóia-cross, tirolesa e rapel)

Horário: 9h às 11h

Local: Centro de Acolhimento

Exposição de Placas das Unidades de Conservação

Horário: 8h30 às 10h

05/06

Feira da Biodiversidade, Brincadeiras com Arte Educador - Tio Arroz e Exposição das Unidades de Conservação

Horário: 9h às 12h

Local: Centro de Acolhimento

Roda de conversa sobre os 15 anos do Ideflor-Bio conduzida por Socorro Almeida, Diretora de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação (DGMUC)

Horário: 9h às 11 h

Local: Centro de Acolhimento

Nos demais locais da Semana do Meio Ambiente

04/06

Porto Futuro

Horário: 16h às 20h

Programações:

Feira de exposição e vendas de produtos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente

Programação institucional Ideflor-Bio e Setur

Oficina de origami de animais da Amazônia com papel reciclado

Atrações infantis: Contação de histórias, performance com Maria Borges, jogos e atividades de educação ambiental

Exposição de Sistema Agroflorestal em vasos; fauna, solos, planta, sementes, madeira; Unidades de Conservação e animais taxidermizados

Exposição de composteira, pelo Instituto Alachaster e pelo Programa Recicle Mais)

Parque da Residência

Programações:

Início do Marketplace de Bioeconomia

Horário: 16h

Local: Área externa

Roda de conversa “Bioeconomia no Pará: um caminho para um Estado carbono neutro”

Horário: 17h

Local: Teatro Gasômetro

05/06

Parque da Residência

Programações:

Marketplace de Bioeconomia e feira da agricultura familiar

Apresentação Cultural: Cordão do Curupira

Horário: 9h às 12h

Porto Futuro

Programações:

Feira de exposição e vendas de produtos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente

Programação institucional Ideflor-Bio e Setur

Plantio das mudas fornecidas pelo Ideflor-Bio

Apresentação de óculos de realidade virtual feitos de miriti (Interceleri)

Exposição de Sistema Agroflorestal em vasos; fauna, solos, planta, sementes, madeira; Unidades de Conservação; e animais taxidermizados

Encerramento com atração musical

Horário: 16h às 19h

Serviço

Semana do Meio Ambiente 2022

Data: segue do dia 04/06 até o dia 05/06

Local: Parque do Utinga, Parque da Residência e Porto Futuro

