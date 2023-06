Confira a programação cultural de Pássaros Juninos e Quadrilhas em Belém

As atrações juninas seguem com várias opções em Belém nesta reta final de junho. O XIX Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que começou no dia 16 de junho, também terá programação ao longo desta semana, no Centur. O concurso é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará.

Nesta quinta-feira (22), terá apresentações das seguintes quadrilhas: Explosão Junina, de Cametá; Asa Branca de São João, de Ananindeua; Rainha da Juventude, de Belém; Encanto dos Brotinhos, de Marituba; Pipocando Junino, de Belém; Atração Junina, de Capanema; Anarriê de São João, de São Miguel do Guamá; Sensação Cabra da Peste, de Ananindeua; Roceiros da Conceição, de Belém; e Um milhão de Amigos, de Bragança. As apresentações começam às 19h e vão até 00h15.

Já na sexta-feira (23), haverá concurso de quadrilha mirim e quadrilha adulta, no Centur. Das 18h até 19h10, se apresentarão as seguintes quadrilhas mirim: Tradição Miriense, de Igarapé-Miri; Carinha de Anjo, de Belém; e Mistura Fina, de Bujaru. As quadrilhas adultas irão se apresentar no horário das 19h45 até 00h25, com o seguinte roteiro: Sensação Junina, de Capanema; Amor de um Mensageiro, de Belém; Chamego Junino, de Curuçá; Luar de junho, de Ananindeua; Caipiras do Sal, de Salinópolis; Cristal Junino, de Belém; Sabor Açaí, de Belém; Fuzuê Junino, de Belém; e Roceiros da Juventude, de Marituba.

No sábado (24) também terá concurso das quadrilhas mirins e quadrilhas adultas. A apresentação das quadrilhas mirim começa às 18h com a seguinte lista: Fogo no Rabo Mirim, de Marabá; e Santa Luzia Mirim, de Belém. Já as Quadrilhas adultas começam às 19h10 e terminam em torno de 01h. As apresentações serão feitas pelas seguintesquadrilhas: Coração Junino, de Concórdia do Pará; Fogo no Rabo, de Marabá; Romance Junino, de Mosqueiro - Belém; Sensação Junina, de Soure; Encanto Junino Mosqueirense; Explosão Junina Tradicional, de Abaetetuba; Santa Luzia, de Belém; Explosão Junina, de Val-de-Cans - Belém; Palhoça Junina, de Cametá; Criação Junina, de Portel; e Dona Flor, de Tucuruí.

Dando continuidade à programação dos concursos de quadrilhas mirins e quadrilhas adultas, no domingo (25), a partir das 18h, terá apresentações de quadrilhas mirins de Soure. Será com a Explosão Junina de Soure e Romeiros Juninos. Já as quadrilhas adultas serão a seguintes: Cheiro Cheiroso, de Marituba; Império Juninodo, de Outeiro - Belém; Renovação Junina, de Bagre; Explosão Juninade, de Capanema; Roceiros da Amizade, de Belém; Rosa de Prata, de Barcarena; Fogareu Junino, de Muaná; Fúria Junina, do bairro do Marco - Belém; e Euforia Junina, de Ananindeua. As apresentações começam às 19h10 e vão até 23h50.

Pássaros e Cordões Juninos

No Teatro Waldemar Henrique, no bairro da Campina, é realizada a manifestação dos Pássaros Juninos e Cordões de Pássaros e outros Bichos, no horário das 17h30. O evento começou na última quarta-feira (21) e dá continuidade a programação do Arraial de Todos os Santos da Fundação Cultural do Pará (FCP). Serão apresentados 22 grupos de pássaros ao longo desta semana, terminando no domingo (25).

A tradicional apresentação dos pássaros juninos é reazliada em espaços abertos. Eles representam cenas onde os pássaros fogem dos caçadores, no qual querem atingi-los. Na brincadeira, é demonstrado que os pássaros ficam livres para brincar na quadra junina. Essa manifestação cultural é única, pois só há grupos de Pássaros no Pará.

Os pássaros juninos e cordões são espetáculos que comporta elementos do teatro, mas, com relação aos cordões, o tema pode ser direcionado ao pássaro ou pode ser de outro bicho, pois o grupo se posiciona em formato meia-lua no palco, em uma dinâmica que não necessita a troca de cena e de figurino. Essa dinâmica se desenvolve em um único ato, em que cada personagem tem sua vez de apresentação, sempre com a entoação das músicas que contam uma história.

Já na praça Waldemar Henrique, a programação Tamo Junto e Misturado da Prefeitura de Belém irá promover programações na Cuia Acústica. Nesta quinta (22), o público vai receber atrações como a Boi Bumbá Catiguria e o grupo Toada dos Feiticeiros. Na sexta-feira (23), a Banda Carimbolando encerrará a noite e no sábado (24), a programação conta com o Boi Bumbá Curumim Tabatinga, o Pássaro Junino A Garça e o grupo de Carimbó Parasileiros. No domingo (25), terá o Boi Bumbá Luar Do Marco, o Carimbó Flor do Pará e o Balé Folclórico da Amazônia-Brasil.

No último sábado (17), o Tamo Junto e Misturado iniciou a programação da Mostra Cultural de Pássaros Juninos, no Teatro do CCBEU, e de Cordões de Bicho, na Biblioteca Pública de Belém, Avertano Rocha, em Icoaraci.

Neste sábado (24). o Teatro CCBEU irá receber a apresentação dos Pássaros Japiim, Pavão, Uirapuru, Rouxinol, Papagaio Real e Tem Tem do Guamá. Já a Biblioteca Avertano Rocha, serão apresentados mais dois cordões, Pássaro Pipira D’Água Boa e do Bicho Oncinha. O horário é das 18h às 22h, com entrada gratuita.

Confira as outras programações de quadrilhas em Belém

O evento Tamo Junto e Misturado - Arraial de Belém, realizado pela Prefeitura Municipal, irá promover o final do concurso de misses e quadrilhas juninas durante esta semana. Dos 38 grupos que estão se apresentando, apenas 20 passarão à final do concurso.

Na fase eliminatória, oito grupos se apresentaram nesta quinta-feira (22). A apuração das notas serão realizadas na sexta-feira (23), depois o público vai conferir as atrações da noite como a Quadrilha da Terceira Idade Aroma de Patchouli, Boi Travesso do Ponto de Cultura Kawahiva e do Boi Bumbá Flor de Campo.

No sábado (24) e domingo (25), os 20 grupos finalistas irão se apresentar ao público. Depois das apresentação, o júri entra em cena para eleger as 10 quadrilhas vencedoras, no qual serão anunciadas no dia 30 de junho, quando a festa se encerra com o show do cantor Pinduca.

Serviços

Apresentação dos Pássaros Juninos e Cordões de Pássaros e outros Bichos

Data: 21 a 25/06

Horário: a partir das 17h30

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique, Avenida Presidente Vargas, 645 - Campina

Concurso de Quadrilhas



Data: 22 até 25/06



Local: Piano Palco – Praça Waldemar Henrique



Horários: Na quinta (22), a partir das 19h30. Na sexta (23), a partir das 17h. No sábado (24) e domingo (25), a partir das 18h.



Pássaros e Cordões de Bicho - Mostra Cultural II

Locais:

Teatro do CCBEU - Endereço: Tv. Padre Eutíquio, N. 1309 – Batista Campos.

Bpmar - Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha - Siqueira Mendes (Icoaraci).

Horário: a partir dos 18h

Data: Sábado (24)

Arraial Junino no Centur

Enderço: Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA

Data: 16/06 a 02/07 – Sede da FCP;