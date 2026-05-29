Confira a programação completa de Corpus Christi na Região Metropolitana de Belém

A Arquidiocese de Belém divulgou nesta sexta-feira (29/5) a programação da Solenidade de Corpus Christi, que acontece na próxima quinta (4/6). Este é o único dia em que o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, exaltado publicamente pelos fiéis que agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio da alma.

A celebração terá missa e procissão nas paróquias em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. Na Catedral Metropolitana, localizada na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha, Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo de Belém, presidirá a Santa Missa às 8h. Após a missa, sairá a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do entorno da Catedral. Às 18h30, Dom Julio presidirá também missa na Paróquia São José de Anchieta, em Ananindeua.

Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, estará em Mosqueiro e presidirá Santa Missa às 8h, no Santuário Nossa Senhora do Ó, e às 18h, na Fazenda da Esperança.

Na Região Santa Cruz, a Solenidade de Corpus Christi será às 7h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na rodovia Artur Bernardes, nº 459, com os paroquianos das 17 paróquias da região. A missa será presidida pelo Vigário Episcopal, Padre Gabriel Paes, e concelebrada pelos padres da região. Logo após, haverá a Procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Paróquia São Raimundo Nonato, no bairro do Umarizal. À noite, cada paróquia terá sua programação.

Paróquias da Região: São João Bosco, Imaculada Conceição, Jesus Ressuscitado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Sagrada Família, Santa Cruz, Santa Teresinha da Amazônia, São Benedito, São Francisco Xavier, São Geraldo Magela, São João Paulo II, São Jorge, São Raimundo Nonato, São Sebastião e Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Na Região Menino Deus, a Solenidade Corpus Christi também será em conjunto com todas as 18 paróquias da região às 7h, na Paróquia Menino Deus (Rua Cláudio Barbosa da Silva, 635, Marituba), com Santa Missa presidida pelo Vigário Episcopal, Padre Antônio Luiz Farias, e concelebrada pelos padres da região. Durante a missa haverá a coleção e renovação dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. A partir da tarde, cada paróquia terá sua programação.

Paróquias da Região: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Canaã, Santíssima Trindade, São Paulo Apóstolo, Bom Pastor, Menino Deus, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora de Nazaré, Sagrado Coração de Jesus – Distrito Industrial, Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santíssimo Sacramento, São José dos Verdejantes, São Marcos, São Pio de Pietrelcina, São Pio X e Santo Agostinho.

As paróquias do distrito de Outeiro farão a Solenidade Corpus Christi juntas, às 18h, com Santa Missa na Paróquia São José, esposo de Maria, e, em seguida, procissão para a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

Nas demais regiões, cada paróquia terá sua programação com procissão e missa presidida pelos párocos.

Programação nas paróquias

• Catedral Metropolitana – Missa às 8h, seguida de procissão.

• Santuário São Judas Tadeu – Procissão às 7h, seguida de missa, e às 18h, missa solene.

• Paróquia Santa Luzia (Jurunas) – Missa às 17h, seguida de procissão.

• Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro (Parque Verde) – Missa às 7h, seguida de Procissão

• Paróquia Arcanjo São Miguel (Ananindeua) – Missa às 19h, seguida de procissão.

• Paróquia São Miguel Arcanjo (Cremação) – Missa às 7h30, seguida de procissão, e às 18h30, Missa Solene.

• Paróquia Cristo Redentor – Missa às 6h30, seguida de procissão, e às 18h, Missa Solene.

• Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Missa às 7h, seguida de procissão.

• Paróquia Coração Eucarístico de Jesus (Mangueirão) – Missa às 19h, seguida de procissão.

• Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Icoaraci) – Missa às 18h30, seguida de procissão.

• Paróquia Santa Rosa de Lima (Benevides) – Procissão às 7h, seguida de Santa Missa.

• Paróquia Divino Espírito Santo (Ananindeua) – Procissão às 6h30, seguida de Santa Missa.

• Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade Velha) – Missa às 7h, seguida de procissão e, às 18h, Missa Solene.

• Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Cremação) – Missa às 19h.

• Paróquia Sant’ Ana da Campina – Missa às 8h, seguida de procissão na Capela Dom Bosco (Reduto).

• Reitoria Nossa Senhora de Lourdes (Nazaré): missa às 6h30, 11h, seguida de adoração ao Santíssimo até às 18h.

• Paróquia São João Paulo II – Procissão às 18h, seguida de Santa Missa.

• Paróquia Santa Edwiges – Missa às 19h, com a colação dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão.

• Paróquia Santa Cruz – Missa às 19h.

• Paróquia Jesus Bom Samaritano – Missa às 7h30 e 19h.

• Paróquia São Francisco Xavier – Missa às 19h.

• Área Missionária Divino Espírito Santo (Cabanagem) – Missa às 7h, seguida de procissão.