Confira 5 dicas de como aprender a costurar

A costura é essencial para o dia a dia e pode ser uma habilidade fácil para alguns, mas para costureiros iniciantes, frustrações podem ser frequentes nos primeiros manejos em máquinas e acessórios. Mas calma, o processo de aprendizagem fica mais fácil conforme a prática e algumas dicas importantes para tornar a costura mais fácil.

1- Faça um projeto antes de começar a costurar

Liste os seus objetivos e como deseja o resultado da roupa. Isso evita desperdício de material e costuras mal feitas. Além disso, escolha fazer peças que serão realmente utilizadas. Projetos inúteis podem causar frustrações e até desmotivar a prosseguir com novas costuras.

2- Lave os tecidos antes de costurá-los

Antes de costurar, lave o tecido. Isso evita que a peça diminua tamanho depois que ficar pronta e for lavada. Acontece com frequência quando se experimenta uma roupa no provador que ficou ótima no corpo, mas depois pode reduzir e nem entrar mais no corpo.

3- Saiba quais são os materiais essenciais para iniciar a costurar

Em toda profissão, tem alguns objetos essenciais para se ter e na costura não é diferente. Na hora de investir em materiais, priorize qualidade para que não ocorra dificuldades na hora de manusear.

Os materiais dependem do que deseja costurar, mas geralmente é necessário ter:

tesouras em diversos tamanhos; fita métrica; linhas em diferentes cores; diferentes tipos de agulhas; alfinetes; moldes de costura; lápis, lapiseira ou giz.

4- Ter uma boa máquina de costura

Existem diversos tipos de máquinas, tamanhos e valores. Para iniciantes, algumas funções são básicas e essenciais para quem está aprendendo a costurar. Opte por uma máquina de costura caseira, é mais fácil de usar do que a industrial.

5- Tenha paciência para poder custurar

Os resultados virão com constância e persistência. Praticar diariamente diferentes tipos de cortes lhe darão habilidades para avançar em novas técnicas. Errar e recomeçar faz parte em qualquer objetivo que deseja alcançar. Lembre-se: a prática leva a perfeição

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)