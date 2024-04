Conferência Municipal de Saúde reúne agentes de saúde e de usuários para propostas políticas

Agentes da área da saúde vão ter a oportunidade de sugerir pautas para a implementação de políticas públicas por meio da 15ª Conferência Municipal de Saúde, que vai ocorrer até esta terça-feira (30). O evento dá oportunidade de reunir pautas importantes como forma de debater e formular propostas para aprimorar as condições de trabalho e vida no Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro dia da conferência foi para dar boas-vindas à programação que promete dar suporte à Conferência Nacional, que não ocorre há 18 anos. Danielle Cruz, Conselheira Municipal de Saúde, explica que essa etapa é preparatória para a 4ª Conferência Nacional da Questão do Trabalho e Educação na Saúde.

"Aqui nós vamos discutir questões vinculadas em três eixos. A gente levanta proposta em cima desses eixos que vão estar inclusos nos planos plurianuais e no plano municipal de saúde. A conferência tem o papel de formulação de proposta de implementação de políticas públicas. Vamos sair daqui com essas propostas", pontua Danielle Cruz.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da abertura da conferência municipal e falou sobre a importância do SUS para a população. "Nós estamos na mesma luta. A prefeitura está com perdas financeiras, mas contratamos mais de mil agentes de saúde. Até agora estamos bancando sozinhos os agentes de saúde", disse o prefeito.

Na terça-feira, 30, a programação começa às 8h, com a leitura do Regimento da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Belém. A programação segue à tarde, às 14h30, com a plenária final para aprovação das propostas de trabalho dos grupos de discussão e leitura das moções.

Às 16h30, ocorrem as plenárias por segmentos para eleição das entidades e instituições que vão compor o Conselho Municipal de Saúde de Belém no biênio 2024/2026. Em seguida, haverá a plenária final para homologação das entidades eleitas para compor o Conselho.

A conferência tem o tema “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”, os debates da conferência serão organizados em torno de três eixos: Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde; Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil; e Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da saúde.