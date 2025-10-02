Capa Jornal Amazônia
Conectividade inédita chega à Ilha do Combú às vésperas da COP 30

Torre compartilhada permitirá acesso a internet móvel para moradores, turistas e serviços públicos na ilha ribeirinha de Belém

O Liberal
fonte

Antena no Combú (Divulgação)

A Ilha do Combú, um dos destinos turísticos mais procurados de Belém, passará a ter conectividade móvel de alta qualidade a partir desta quinta-feira (3), um mês antes da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30). Uma nova torre de telefonia móvel foi instalada no local por meio de uma iniciativa conjunta entre empresas do setor de telecomunicações e a IHS Brasil, permitindo cobertura de sinal 4G e 5G para a comunidade local, visitantes e serviços públicos.

A iniciativa marca um avanço histórico para a região. Localizada a apenas 1,5 km da orla de Belém, a Ilha do Combú abriga cerca de 600 famílias ribeirinhas que vivem da pesca artesanal, do extrativismo vegetal e do turismo. Até então, o acesso à conectividade era limitado, afetando a qualidade de vida dos moradores, a modernização de serviços essenciais e o desenvolvimento econômico da ilha.

Infraestrutura compartilhada supera desafios históricos

Por mais de duas décadas, tentativas de levar cobertura à ilha esbarraram em dificuldades logísticas, ambientais e técnicas. A nova torre, com 60 metros de altura, foi projetada com base reduzida e equipamentos integrados à própria estrutura, o que minimizou o impacto visual e preservou a vegetação nativa ao redor.

Esse modelo permite o compartilhamento entre diferentes operadoras, reduzindo a necessidade de estruturas duplicadas e ampliando os benefícios sociais e ambientais. Com o novo sinal ativo, escolas, unidades de saúde, empreendedores e visitantes terão acesso a serviços móveis de qualidade.

A conectividade viabiliza:

  • Educação digital
  • Telemedicina
  • Pagamentos eletrônicos
  • Fortalecimento do turismo
  • Geração de renda e dinamização da economia local

Conectividade reforça legado da COP 30 em Belém

A obra foi acelerada para ser concluída antes da COP 30, que reunirá mais de 40 mil pessoas em Belém, entre delegações, imprensa e sociedade civil. A conectividade na Ilha do Combú reforça o legado do evento para a região e demonstra a capacidade de colaboração entre o setor privado e o poder público.

“Esta é uma solução de infraestrutura compartilhada sem precedentes na Ilha do Combú, que se beneficiou de todas as operadoras estarem no projeto desde o seu princípio. Conectividade neste contexto significa inclusão social, apoio a políticas públicas e menos impacto ambiental por meio do compartilhamento — um modelo que queremos replicar em outras regiões da Amazônia”, afirma Rafael Podestá, CRO da IHS Latam.

 

 
Palavras-chave

COP 30

tecnologia
Belém
