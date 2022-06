Condutor embriagado bate em dois carros no Umarizal neste domingo (26)

O condutor de um carro de passeio acaba de gerar uma grande confusão na rua Ferreira Pena na esquina com a a travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, em Belém. Com sinais visíveis de estar embriagado, o homem, identificado como José Marcos, atingiu com o veículo que conduzia dois outros carros. A Guarda Municipal de Belém foi acionada. Uma guarnição de guardas compareceu ao local do fato, contribuindo para encaminhar a situação.

Por volta das 19h30, um casal de idosos estava indo para a Casa da Seresta, na Ferreira Pena. Tão logo estacionou o carro, o casal foi surpreendido com o fato de que outro veículo atingiu o seu. O condutor do carro que atingiu o dos idosos disse que eles, o casal, haviam atingio o veículo dele, de acordo com informações obtidas no local.

O casal de idosos ficou com medo do motorista, porque ele estava visivelmente alcoolizado, como informou uma pessoa no local. O homem foi, então, para a frente da Casa da Seresta. Lá, ele ficou esperando; e quando o casal voltou para conversar com ele, o homem passou, então, a fazer ameaças, de forma agressiva, porque a idosa tentou a fazer fotos do carro dele.

Logo depois, o condutor tentou sair do local, já que o carro dele estava engatado na vala. Nisso que ele tentou sair com o carro, já que o casal de idosos havia dito que estava esperando pela chegada da Polícia, mostrou-se agressivo.

Nessa tentativa de ir embora, o motorista acabou batendo em outro carro. No caso, no carro de um outro senhor que estava também estacionado. Uma guarnição da Guarda Municipal de Belém, em ronda, acabou se inteirando da situação naquele perímetro da cidade. Porém, as partes acabaram entrando em acordo, e o condutor foi liberado.