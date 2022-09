Concurso de Redação do Círio tem 100% de frequência neste domingo (25)

O Concurso de Redação do Círio, neste domingo (25), no Centro Social de Nazaré, teve cem por cento de frequência dos candidatos inscritos, de cerca de 60 escolas públicas e privadas do estado. Por volta das 10h, o movimento era tranquilo no local, com alguns familiares, entre pais e irmãos, esperando pelos estudantes que realizavam a prova. O resultado deve sair até sexta-feira (4) de outubro.

Os autores dos três melhores textos serão premiados no dia da abertura oficial da Festividade Nazarena, em 4 de outubro próximo, no site www.ciriodenazare.com.br e na sede da Diretoria da Festa.

"Nós temos para o primeiro lugar um notebook, para o segundo um smartphone, e terceiro, um tablet. Ganha tanto o estudante quanto o professor, os dois são contemplados", disse a responsável pela organização do certame, Lílian Acatauassu, da Diretoria de Evangelização.

Tema da Redação do Círio destaca mãe terrena

O concurso aconteceu das 9h às 11h. "A prova orienta que tipo de texto o candidato deve desenvolver. A redação deve ter no mínimo 12 linhas e no máximo 30. Este ano, a prova trouxe duas figuras (pinturas sacras) para a construção de um texto dissertativo que traduz a fé da mãe comum, da mãe aqui da terra, como um poderoso elemento transformador", contou Lilian Acatauassu.

"Estamos conseguindo o nosso objetivo que é trazer o jovem para este momento de evangelização", afirmou Lilian Acatauassu. Ela informou que três professores corrigem as redações, um deles é o elaborador, já que os estudantes recebem um caderno com o comando e instruções para a prova de texto.

Darlei Anderson Pantoja da Conceição, de 16 anos, aluno da Funbosque na Ilha de Outeiro, distrito de Belém, foi um dos primeiros candidatos a deixar a sala de prova, perto das 10h05. "Foi um texto bem mais fácil de explicar, falar sobre as mães, do amor, do carinho, da dedicação que elas têm pela gente", contou o estudante satisfeito com o texto escrito por ele.