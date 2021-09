Concurso de Redação do Círio ocorre neste domingo; veja quem pode participar

Neste domingo (26), às 9h, no Centro Social de Nazaré, será realizada a prova do XXVII Concurso de Redação do Círio. A ação é promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e visa escolher o melhor texto em prosa sobre a temática do Círio deste ano: “O Evangelho da família na casa de Maria”. Mais de 100 alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares de todo o Pará participam do certame.

A aplicação da prova obedecerá todas as regras sanitárias vigentes no combate à covid-19. Além do uso de máscaras obrigatório durante toda a permanência no local do concurso, os candidatos deverão respeitar o distanciamento de pelo menos um metro e meio.

Os textos deverão ter no mínimo 12 linhas e no máximo 30. A redação deverá ter enfoque religioso, e ainda que sejam abordados temas transversais, o foco principal será dado ao tema do Círio 2021. Os autores das três melhores redações e seus respectivos professores de redação da escola receberão premiações.

As redações serão corrigidas por uma Banca Corretora formada por professores de Língua Portuguesa. Cada redação será corrigida por dois avaliadores, que darão nota individualmente.

A divulgação do resultado dos 3 primeiros lugares será feita até o dia 5 de outubro, no site (www.ciriodenazare.com.br) e na sede da Diretoria da Festa. O primeiro lugar receberá um notebook, o segundo um tablet e o terceiro um celular. Os professores dos alunos vencedores ganham os mesmos prêmios.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do núcleo de Atualidade)