Concurso Cultural de Dia das Mães de O Liberal leva para jantar no Famiglia de Itália
Participantes devem seguir o perfil de O Liberal no Instagram e escrever uma frase emocionante para homenagear a mãe; vencedor ganhará voucher para usar com a mãe no restaurante
O Grupo Liberal inicou nesta quarta-feira (06/05), um concurso cultural especial de Dia das Mães para os seguidores do perfil oficial de O Liberal no Instagram. A ação vai premiar a frase mais emocionante e criativa sobre mães com um voucher no valor de R$ 400 para consumo no restaurante Famiglia de Itália, em Belém.
Para participar, os internautas devem seguir o perfil @oliberal no Instagram, deixar a frase nos comentários e marcar três amigos que também devem seguir o perfil. A proposta é valorizar histórias, sentimentos e homenagens dedicadas às mães por meio de uma frase autoral.
A melhor resposta será escolhida por uma equipe formada por profissionais da redação e das redes sociais do OLiberal.com, com base em critérios como criatividade, originalidade e adequação ao tema.
Como participar do concurso cultural de Dia das Mães
Para concorrer ao voucher de R$ 400 no restaurante Famiglia de Itália, os interessados devem cumprir as seguintes etapas:
- Seguir o perfil oficial @oliberal no Instagram;
- Curtir o post oficial da promoção;
- Responder nos comentários com uma frase emocionante e criativa para a mãe;
- Marcar três pessoa nos comentários que devem também seguir o @oliberal
Não será permitido marcar perfis falsos, empresas ou celebridades.
Frase mais emocionante será escolhida pela equipe de O Liberal
O concurso cultural vai selecionar apenas uma frase vencedora. A escolha será feita por profissionais da redação e das redes sociais do OLiberal.com.
O autor da melhor homenagem receberá um voucher de R$ 400 para utilização no restaurante Famiglia de Itália. O prêmio é pessoal, intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro.
O resultado será divulgado no perfil oficial de O Liberal no Instagram, em data informada na publicação da promoção.
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