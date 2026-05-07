Concurso Cultural de Dia das Mães de O Liberal leva para jantar no Famiglia de Itália

O Grupo Liberal inicou nesta quarta-feira (06/05), um concurso cultural especial de Dia das Mães para os seguidores do perfil oficial de O Liberal no Instagram. A ação vai premiar a frase mais emocionante e criativa sobre mães com um voucher no valor de R$ 400 para consumo no restaurante Famiglia de Itália, em Belém.

Para participar, os internautas devem seguir o perfil @oliberal no Instagram, deixar a frase nos comentários e marcar três amigos que também devem seguir o perfil. A proposta é valorizar histórias, sentimentos e homenagens dedicadas às mães por meio de uma frase autoral.

A melhor resposta será escolhida por uma equipe formada por profissionais da redação e das redes sociais do OLiberal.com, com base em critérios como criatividade, originalidade e adequação ao tema.

Como participar do concurso cultural de Dia das Mães

Para concorrer ao voucher de R$ 400 no restaurante Famiglia de Itália, os interessados devem cumprir as seguintes etapas:

Seguir o perfil oficial @oliberal no Instagram;

Curtir o post oficial da promoção;

Responder nos comentários com uma frase emocionante e criativa para a mãe;

Marcar três pessoa nos comentários que devem também seguir o @oliberal

Não será permitido marcar perfis falsos, empresas ou celebridades.

Frase mais emocionante será escolhida pela equipe de O Liberal

O concurso cultural vai selecionar apenas uma frase vencedora. A escolha será feita por profissionais da redação e das redes sociais do OLiberal.com.

O autor da melhor homenagem receberá um voucher de R$ 400 para utilização no restaurante Famiglia de Itália. O prêmio é pessoal, intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro.

O resultado será divulgado no perfil oficial de O Liberal no Instagram, em data informada na publicação da promoção.