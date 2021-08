Concessionária beneficia consumidores de três municípios com geladeiras que economizam energia

A concessionária Equatorial Pará lança, nesta terça-feira (31), nos municípios de Baião (Baixo-Tocantins), São João do Araguaia (sudeste do estado) e Santarém (oeste do Pará), o cadastro do programa E + Geladeira Nova da Equatorial. O objetivo é dar oportunidade para que o cliente troque a geladeira antiga por um modelo novo que consome menos energia elétrica. A empresa anunciou que vai disponibilizar 300 novos refrigeradores para troca. Serão 100 em cada cidade.

De acordo com a concessionária de energia elétrica, em Baião, o cadastro será feito na Praça Santo Antônio; em São João do Araguaia, na Secretaria de Assistência Social do município; e em Santarém, na Praça São Sebastião. O atendimento nos três municípios acontecerá até o dia 3 de setembro, com a divulgação do nome dos contemplados a ser feita pelas rádios locais.

Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Guilherme Oliveira informa que para se cadastrar e concorrer à geladeira nova, o cliente deve ser o titular da conta contratada. "É necessário ainda que ele esteja em dia com as contas de energia, com a última fatura paga. Cumprindo esses requisitos, basta comparecer com os documentos de identificação e número da conta contrato para efetivar o cadastro e participar do projeto”, disse ele.

As geladeiras disponibilizadas, segundo a Equatorial Pará, têm o Selo A de Eficiência Energética do PROCEL, isso significa que elas podem ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador velho, em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas.

A concessionária também informa que na ação será possível realizar troca de lâmpadas, cadastro nas tarifas social e rural de energia elétrica. Além de negociar débitos em atraso com condições especiais. Para garantir a inscrição no programa de tarifa social, o cliente precisa levar RG, CPF e o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado.

Para conseguir negociar os débitos em atraso, o morador precisa ser o titular da conta de luz e apresentar documentos pessoais. Na troca de lâmpadas, será necessário levar até cinco lâmpadas fluorescentes ou incandescentes para troca por modelos mais econômicos, como as de LED.