Comunidade da Vila da Barca, em Belém, recebe 30 novas unidades habitacionais

Moradores da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, receberam 30 unidades habitacionais neste sábado (20), sendo 22 residenciais e oito comerciais, destinadas às famílias da comunidade. A iniciativa foi executada pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), em parceria com o governo federal, por meio do Ministério das Cidades, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

As novas moradias contam com sala, cozinha, banheiro e área de serviço no térreo, além de dois quartos no pavimento superior. O projeto também contempla unidades mistas, que integram espaço comercial no térreo e moradia no andar superior. A cerimônia com a presença do prefeito de Belém, do Secretário Municipal de Habitação, Lucas Lazera, e da Chefe de Gabinete do Ministério das Cidades, Lucile Licari, representando o Ministro das Cidades, Vladimir Lima.

Durante a cerimônia de entrega das novas moradias, o prefeito Igor Normando enfatizou que a entrega vai além da entrega das chaves, tratando-se de um projeto estruturante de reorganização para uma área historicamente negligenciada. “Trinta famílias esperaram décadas e agora têm a tão sonhada casa própria para viver com dignidade. A população da Vila da Barca nunca teve saneamento básico e, por isso, estamos fazendo este trabalho sério de reorganização”, afirmou.

Última etapa

O Secretário Municipal de Habitação, Lucas Lazera, esta etapa de entrega encerra a demanda habitacional do projeto, restando apenas a conclusão dos pontos comerciais até o fim do ano. “Esta será nossa última etapa antes de começarmos a estruturar novos projetos para a área, sempre com ações que mantêm o foco no respeito à comunidade. Todos os nossos projetos são pensados para preservar essa ligação e a autenticidade cultural que os moradores têm com esse território”, enfatizou.

Postão da saúde

Além das unidades habitacionais, o prefeito Igor anunciou a construção de um Postão de Saúde da Família para atender os moradores da região. “Quero anunciar que esta Unidade Básica de Saúde (UBS), que funcionava muito precariamente, está passando por uma reforma completa hoje mesmo. Vamos aumentar de quatro para seis equipes de atendimento, e este espaço vai se transformar em um Postão de Saúde da Família”, detalhou.