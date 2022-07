Complexo Ver-O-Rio será entregue revitalizado nesta quinta-feira

Após passar por obras de revitalização, o Complexo Turístico Ver-O-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém, será apresentado à população totalmente reformado na noite desta quinta-feira (14). Segundo a Prefeitura de Belém, a revitalização do ponto turístico faz parte de demanda apresentada nas plenárias dos bairros que compõem o Distrito Administrativo de Belém (Dabel), no Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado e está orçada em R$ 998.565,00. A revitalização foi promovida pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Dentre as reparações recebidas no local estão: melhorias na sinalização de eixo, retenção, placas de sinalização, faixa de travessia e estacionamento e revitalizou 875,72 metros de ciclofaixa no Ver-o-Rio. Essa etapa ficou a cargo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

O titular da Seurb, Deivison Alves, frisa que estava incluído na reforma o restauro das estruturas, passarelas, recomposição das calçadas com pedras portuguesas, da quadra de areia, do parquinho destinado às crianças, além da instalação de equipamentos para a realização de atividades físicas. Também foi realizada mudanças no paisagismo, identidade visual, pintura geral, reforma do posto da Guarda Municipal e um novo projeto de iluminação em LED.

“Recebemos a missão de recuperar e modernizar os equipamentos públicos deste espaço, que faz parte da história de Belém. O complexo Ver-o-Rio recebeu o tratamento que sempre mereceu”, afirmou o secretário.

O Ver-o-Rio começou a ser erguido em 1999, na gestão municipal do então prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e tornou-se um dos principais pontos turísticos.

O local, que é administrado pela Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém (Belémtur), possui mais de 5.000 metros quadrados. O coordenador da Belémtur, André Cunha, afirma que, após revitalizado, o espaço será um presente oferecido aos belenenses. Além disso, os turistas poderão contar com o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que fornece informações históricas da cidade e dos pontos turísticos.

(Gabriel Pires, estagiário, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)