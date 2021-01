Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus está reunido para definir novas medidas em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou na manhã desta quinta-feira (21) que está reunindo, ao longo do dia de hoje, o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus. A meta é avaliar medidas a serem tomadas frente ao anúncio da edição do novo decreto pelo governo do Estado, que reclassificou o nível de alerta para várias atividades na Região Metropolitana de Belém, em relação ao novo cenário da pandemia do coronavírus.

Prefeitura lançou ontem plano de imunização: decreto estadual revê cenário em Belém (Thiago Gomes)

"Informamos que nesta quinta-feira, 21 de janeiro, vamos para definir quais medidas deverão ser recomendadas diante deste novo contexto. Salientamos que toda e qualquer decisão tomada levará em consideração as especificidades da cidade de Belém e terá como objetivo a proteção da vida", disse a Sesma em nota.

A redação integrada de O Liberal segue apurando mais informações sobre os resultados da reunião do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus. Acompanhe.