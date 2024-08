Comitê fiscaliza pontos de descarte irregular de lixo em Belém; saiba como denunciar

Em Belém, pontos de descarte irregular de lixo vêm sendo fiscalizados e combatidos. O comitê Fiscaliza Belém, de combate a crimes ambientais, integrado por diversos órgãos municipais, fez apreensões, aplicou multas e autuações nos bairros da Pedreira e do Barreiro em ação realizada no último fim de semana.

Na última sexta-feira (16), e sábado (17), o comitê autuou e notificou motoristas e pedestres flagrados cometendo esse crime ambiental em vias da cidade e ao longo de canais.

Durante a ação, na sexta-feira, um carro de mão foi apreendido quando descartava lixo doméstico e entulhos em diversos pontos do Canal da Visconde de Inhaúma, entre Vileta e Timbó, no bairro da Pedreira. A proprietária do carrinho recebeu orientações e atendimento social por meio de um técnico da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) presente no local.

Também no bairro da Pedreira, ainda na sexta-feira um cidadão foi autuado quando utilizava um contêiner da Sesan para recolher lixo doméstico nas residências e despejar na avenida Pedro Miranda.

No Barreiro, esquema de coleta de lixo remove material descartado irregularmente. (Divulgação / Agência Belém)

Já no Barreiro, mesmo com a coleta de lixo regular em todo o bairro, incluindo o entorno do canal São Joaquim, o descarte irregular de lixo irregular continua. Diante desse cenário, a empresa Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, mantém duas equipes para retirada diária de lixo das margens do canal. Além disso, tanto a equipe de educação ambiental da empresa, quanto a da Sesan, atuam de maneira regular na área.

No sábado, um homem que se disse policial, foi filmado despejando entulho na área atrás da Universidade da Amazônia (Unama). Ele foi autuado e multado por crime ambiental.

O comitê Fiscaliza Belém é formado pelas secretarias municipais de Saneamento (Sesan), Urbanismo (Seurb), Meio Ambiente (Semma), Saúde (Sesma), Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Guarda Municipal e agências distritais.

O despejo irregular de lixo e entulho é crime ambiental e pode ser denunciado ao comitê pelo telefone 153, da Guarda Municipal de Belém.