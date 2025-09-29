Comissão da Jovem Advocacia da OAB-PA realiza visita institucional ao jornal O Liberal 

Integrantes da Comissão da Jovem Advocacia (Cojad), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) realizaram uma visita institucional à redação do jornal O Liberal, em Belém, com o objetivo de apresentar o trabalho que desenvolvem em apoio aos advogados recém-inscritos na Ordem. O grupo foi recebido pela jornalista Carla Vianna, do Comercial do Grupo Liberal.

A comitiva da OAB foi liderada pelo vice-presidente da Comissão, Mateus Casemiro. Também participaram Joylma Barros, diretora de Comunicação; Márcio Alberto, diretor de Acolhimento; e Vitória Hesketh, Diretora da Mulher Jovem Advogada. “Estamos aqui para apresentar um pouco do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco do jornal O Liberal, que, na verdade, já é bem”, ressaltou Mateus Casemiro.

Segundo o vice-presidente, a ideia da visita surgiu a partir de uma lembrança histórica. “Nós encontramos uma matéria antiga, em preto e branco, que mostrava uma visita semelhante feita pela Comissão ao Liberal (na década de 1990). O presidente da OAB me enviou a publicação, e eu sugeri repetir a experiência. Conversei com o Lázaro, que abraçou a ideia. E assim estamos aqui para mostrar o que temos feito e reforçar esse vínculo com o jornal”, explicou.

Histórico e missão da Comissão

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Lázaro Magalhães, também recebeu a comitiva da OAB. Ele explicou, durante o encontro, que a produção jornalística de O Liberal deixou de ser exclusivamente impressa para atuar de forma integrada ao ambiente digital e às redes sociais, unindo agilidade e compromisso com a veracidade.

Durante a conversa, Mateus Casemiro apresentou um panorama da Comissão da Jovem Advocacia, criada entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, conforme registros disponíveis. O principal objetivo, destacou, é oferecer acolhimento e orientação aos advogados que acabam de receber a carteira da Ordem. “A partir do momento em que o profissional passa no Exame de Ordem, conclui o processo de inscrição e obtém a carteira, ele passa a estar sob os cuidados da nossa Comissão”, afirmou.

O trabalho começa logo nas solenidades de entrega das carteiras, realizadas em instituições de ensino como Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) e no próprio auditório da OAB. Nessas ocasiões, integrantes da Diretoria de Acolhimento colhem dados de contato, como nome e e-mail, e inserem os novos advogados em grupos de apoio criados pela Cojad.

Atualmente, existem mais de 25 grupos de apoio ativos, reunindo jovens advogados com até cinco anos de carreira - período em que são oficialmente reconhecidos como “jovens” pela OAB. Esses grupos funcionam como canais permanentes de troca de informações e dúvidas sobre o início da atividade profissional. “Muitos recém-formados sentem receio de se aproximar de advogados mais experientes, temendo julgamentos ou respostas negativas. Nosso objetivo é eliminar esse isolamento”, explicou Mateus Casemiro.

Suporte e benefícios

Nos grupos, os novos advogados podem esclarecer desde questões simples, como a abertura de um escritório, até procedimentos práticos, como a condução de uma audiência. As respostas podem vir de membros da diretoria ou de advogados com experiência reconhecida, que se dispõem, inclusive, a acompanhar os iniciantes em audiências ou atos processuais, quando necessário. “Nada substitui o contato humano. Ter alguém disposto a responder, a fazer uma chamada de vídeo ou até a comparecer a uma audiência junto com o jovem advogado faz toda a diferença”, enfatizou o vice-presidente.

Além do acolhimento, a Comissão oferece informações sobre os benefícios previstos para profissionais com até cinco anos de inscrição. Entre eles estão descontos na anuidade, na criação de sociedades e em serviços da Caixa de Assistência dos Advogados, órgão assistencial da OAB. “Essas vantagens são importantes para impulsionar o trabalho de quem está começando, ajudando a estruturar a carreira e a enfrentar os desafios do mercado jurídico”, reforçou Mateus Casemiro.

Ampla atuação

Mateus Casemiro também fez questão de lembrar que a Comissão não se limita ao acolhimento. Diversas frentes de trabalho são desenvolvidas, com a participação de todos os membros da diretoria, em ações que vão desde a promoção de cursos e palestras até a organização de eventos de integração e capacitação. “Temos várias áreas em atividade e cada integrante da equipe cumpre um papel essencial para que possamos atender a jovem advocacia em toda a sua diversidade de demandas”, destacou.

Ao final da visita, os representantes da OAB-PA reforçaram a importância de manter o diálogo com a imprensa e de divulgar as iniciativas voltadas aos advogados em início de carreira. Para eles, o encontro com a equipe do Liberal reforça a relevância da parceria entre instituições e veículos de comunicação na valorização da advocacia e no fortalecimento da cidadania.