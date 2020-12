Comerciantes prejudicados por incêndio no bairro do Aurá receberão auxílio

Um dia depois do incêndio que destruiu quatro lojas na noite da última segunda-feira, 28, na feira do bairro do Aurá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, os comerciantes que tiveram perdas materiais e prejuizos foram encaminhados para o Programa Estadual “Credcidadão”, onde devem ser beneficiados com microcréditos para retomarem seus negócios.



De acordo com a futura Secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, Marisa Lima, “as famílias dos comerciantes afetados pelo incêndio serão atendidas pela equipe multiprofissional do CRAS. Como as lojas eram as únicas fontes de renda dessas famílias, a secretaria estará concedendo apoio alimentar”.

O prefeito eleito Daniel Santos, também visitou na manhã desta terça-feira, 29, o local acometido pelas chamas para avaliar os prejuízos e danos. Ninguém ficou ferido no incêndio. A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Aurá, que fica ao lado de uma das lojas destruídas pelo fogo, também foi parcialmente atingida. O galpão que abrigava as lojas teve comprometimento da estrutura e precisará ser demolido. “O objetivo é iniciar os trabalhos para reparar os danos e prejuízos materiais da unidade básica de saúde e traçar medidas para prestar apoio aos comerciantes que tiveram seus negócios atingidos”, disse o prefeito eleito.



“Entramos em contato com os bombeiros, que é responsável pela vistoria no local, para autorizar que a secretaria de obras faça a demolição, pois já foi constatado que a estrutura está abalada. Vamos demolir, tirar todo o entulho, e dar condições para que os comerciantes possam reconstruir o mais rápido possível suas lojas”, reiterou Ivelane Neves, que assumirá a Secretaria de Desenvolvimento.



Pela manhã, por conta da vistoria, a recepção da unidade foi transferida para outra lateral do prédio. O serviço na unidade deve voltar à normalidade após uma limpeza no local.