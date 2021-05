Comerciantes bloqueiam estrada da Ceasa para cobrar melhorias na via

Comerciantes da Central de Abastecimento do Pará (Ceasa), em Belém, bloquearam a estrada de acesso ao local, no fim da linha do ônibus, desde o fim da tarde desta quarta-feira (19), por volta das 17h45. O bloqueio, montado com caminhões e outros veículos, tem previsão para encerrar às 19h30. Faz parte de uma manifestação para cobrar melhores condições de infraestrutura e sinalização na via, além de melhor estrutura para o trabalho no complexo.



Os permissionários da Ceasa que estão participando da mobilização carregam faixas com mensagens pedindo "socorro" para a Prefeitura de Belém e para o Governo do Estado. Também contam com um carro de som para explicar as pautas. Segundo eles, a ideia é seguir com uma manifestação pacífica.



"Queremos faixas de sinalização, que não existem há cinco anos. Queremos melhor manutenção, porque tem um buraco perto do igarapé que corta a via, já que vive com tráfego de veículos pesados. Queremos ciclovia, porque muita gente já morreu em acidentes aqui e trata-se de uma área de preservação, que é passagem para muitos ribeirinhos que moram atrás da Ceasa", relatou um dos permissionários, que preferiu não se identificar.



Pedidos oficiais

Segundo a categoria, essas necessidades já foram cobradas formalmente à Prefeitura de Belém. No dia 4 de dezembro, por exemplo, a Associação dos Comerciantes e Usuários da Ceasa (Assucepa) enviou um ofício à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) pedindo sinalização vertical e placas de sinalização na estrada.



"Diante inúmeros acidentes de trânsitos ocorridos na estrada da Ceasa-PA, inclusive com ocorrências de várias vítimas fatais, conforme fatos relatados em reportagens televisionada da capital", iniciou o documento, assinado pelo presidente da Assucepa, Welson Queiroz de Macedo.



"Esta estrada é muito importante e perigosa para a população de Belém e para todos do estado do Pará, uma vez que é a única de acesso à Ceasa-PA, maior centro de abastecimento e distribuição de hortifrutigranjeiro estabelecida nesta capital", ponderou o ofício.



A Assucepa também destacou, na ocasião do envio do ofício, que a estrada é a única que serve de entrada e saída em grande quantidade dos caminhões de transporte de cargas, ônibus, veículos de compradores, bem como, os que utilizam as bicicletas que são utilizadas como meio de transporte para muitos trabalhadores do complexo Ceasa.



"Bem como aos moradores da comunidade ribeirinha que moram por trás da Ceasa, além de servir aos ciclistas que utilizam para passeios diariamente, enfim é uma via de grande movimentação, a qual por falta de sinalização, tem sido uma grande causa por todos os acidentes ora ocorridos na referida estrada", detalhou o pedido.

A Redação Integrada tenta contato para apurar o posicionamento da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado.