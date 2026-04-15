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Comentário de João Jadson sobre agressão a homem em situação de rua repercute nas redes sociais

o jornalista fez um apelo à reflexão sobre empatia e criticou a desumanização presente no comportamento dos envolvidos

O Liberal
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João Jadson fala sobre agressão a homem em situação de rua e reflete sobre empatia e respeito. (Foto: Redes Sociais)

Um comentário feito pelo jornalista João Jadson, durante o telejornal JL1, da TV Liberal, ganhou grande repercussão nas redes sociais ao abordar o caso do homem em situação de rua agredido por estudantes, em Belém. Na noite de terça-feira (14), após a exibição da matéria sobre o caso, o jornalista fez um apelo à reflexão sobre empatia e criticou a desumanização presente no comportamento dos envolvidos.

“Isso aí faz a gente refletir. Quando você desumaniza alguém, você se coloca em um lugar muito perigoso, o de quem acredita ser mais humano do que o outro. Como se isso te desse o direito de transformar uma vida em objeto de distração, de prazer ou de crueldade, como nesse caso. Mas não dá, tá errado”, afirmou.

Na sequência, ele destacou que todos são iguais perante a lei, citando a Constituição Federal. “Todos nós somos iguais perante a lei. Está lá no artigo 5º da Constituição brasileira, coisa que estudantes de direito deveriam saber”, disse.

O jornalista também ampliou a reflexão ao mencionar valores humanos e sociais. Ele afirmou que, para além das leis, há uma igualdade essencial entre as pessoas, inclusive do ponto de vista da fé. “E, para quem ainda cultiva a fé, vale a pena lembrar que também somos iguais diante de Deus. Porque fé, no fim das contas, é amor”, declarou.

Em outro momento, o apresentador criticou a ideia de superioridade baseada em condições materiais. “Ter uma boa casa, carro na garagem, estudar nas melhores escolas, viajar para o exterior nas férias, não se preocupar com o que vai comer ou se vai ter emprego quando se formar, nada disso faz a gente melhor do que ninguém. Isso só revela uma coisa: você teve oportunidades”, pontuou.

Ele também chamou atenção para a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo o jornalista, quem vive nas ruas enfrenta abandono, dor e esquecimento, muitas vezes por não ter tido as mesmas oportunidades. Ele acrescentou que, por trás de cada pessoa, existe uma história. Ignorar isso representa uma das formas mais profundas de desumanização.

Ao final, reforçou a mensagem central do comentário: “A sua humanidade não está no que você tem, mas na forma como você vê e trata o outro. Para a gente refletir.”

O vídeo com a fala viralizou nas redes sociais e gerou uma série de debates entre internautas, que discutiram temas como empatia, responsabilidade social e respeito às pessoas em situação de vulnerabilidade.

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