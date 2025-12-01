Capa Jornal Amazônia
Começa II edição do Movimento LED - Luz na Educação, da Globo e Fundação Roberto Marinho

Iniciativa tem apoio do Grupo Liberal e da TV Liberal

Valéria Nascimento
fonte

Diretor da TV Liberal, Fernando Nascimento: "A TV Liberal acredita que só se pode ter mudança da nossa realidade através da educação”, disse ele. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Com vivas para Belém, o Pará e à Amazônia, o Movimento LED – Luz na Educação, uma iniciativa que valoriza e amplia boas práticas em educação no Brasil, promovida pela Globo e Fundação Roberto Marinho, recebeu convidados, em uma breve confraternização, na noite desta segunda-feira (1º), em Belém, para o evento, que começa, de fato, nesta terça-feira (2), na Estação das Docas. 

“Hoje, é um boas-vindas para as pessoas que vieram de fora e chegaram em Belém, para que elas possam se ambientar e reconhecer as pessoas que estarão no evento de amanhã (terça-feira) e ao mesmo tempo, celebrar essa nova chegada nossa aqui em Belém, com as pessoas que estão nos ajudando a construir esse evento”, afirmou Cristovam Ferrara, diretor de valor social da TV Globo.

Belém recebe II edição do Movimento LED - Luz na Educação, da Globo e Fundação Roberto Marinho

Cristóvão reiterou que o LED é um evento consolidado no Rio de Janeiro, realizado desde 2022. E, desde o ano passado, a Globo iniciou um movimento de itinerância. Este ano, já estivemos em Belo Horizonte, e agora, voltamos, pela segunda vez a Belém, que vive esse momento pós COP 30, e é uma cidade que nos acolhe e temos grandes parceiros”, afirmou, referindo-se ao Sebrae Pará, TV Liberal e ao Grupo Liberal.

image Vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, Giordana Maiorana e Cristovam Ferrara, diretor de valor social da TV Globo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, afirmou que “Belém é uma das poucas cidades que o evento tem marcado presença, e recebê-lo, nesta ponte com a TV Liberal, referência aqui para o projeto, nos dá orgulho".

O diretor da TV Liberal, Fernando Nascimento, informou que uma equipe da TV Liberal foi ao Rio de Janeiro conhecer o projeto de perto, meses antes do projeto vir a Belém pela primeira vez no ano passado. “Nós estamos felizes e muito orgulhosos de sermos a primeira praça a receber por duas vezes a edição do Festival LED -Luz na Educação. É um indicador de que ele foi exitoso aqui em Belém, e que a Amazônia e o Pará”.

"Temos uma diversidade singular, sui generis. A TV Liberal é uma das afiliadas muito engajadas nesse projeto, por se alinhar com a defesa da educação, por acreditar que a gente só pode ter alguma expectativa de mudança da nossa realidade através da educação”, destacou Fernando Nascimento.

Palavras-chave

cidades

festival led belém
Belém
.
