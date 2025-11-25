Capa Jornal Amazônia
Belém recebe 2ª edição do Festival LED no dia 2 de dezembro; inscrições estão abertas

A programação É gratuita, ocorrerá na Estação das Docas e no Museu das Amazônias, reunindo especialistas, educadores, artistas e lideranças

O Liberal
fonte

A programação inclui temas diversos, como narrativas e aprendizagem (Igor Mota / O Liberal)

Belém volta a ser palco de debates e experiências sobre o futuro da educação. No dia 2 de dezembro, a capital paraense sediará a 2ª edição do Festival LED, Luz na Educação, evento gratuito realizado pela Globo e pela Fundação Roberto Marinho, com apoio da TV Liberal e parceria estratégica do Sebrae. A programação ocorrerá na Estação das Docas e no Museu das Amazônias, reunindo especialistas, educadores, artistas e lideranças que discutem novas perspectivas para a educação brasileira.As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site oficial do festival. 

Entre as personalidades já confirmadas estão a atriz Jéssica Ellen, a atriz e apresentadora Fernanda Concon, a apresentadora Laura Vicente, a jornalista Zileide Silva, o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak e a ativista Natália Mapuá.

O festival integra o Movimento LED, iniciativa que busca iluminar desafios e oportunidades na educação, estimulando conversas que conectam inovação, cultura, sustentabilidade e participação social. Ao longo de todo o dia, o público terá acesso a mesas de debate, oficinas criativas, apresentações artísticas, vivências tecnológicas e shows.

A programação inclui temas diversos, como narrativas e aprendizagem, adolescências digitais, robótica sustentável, futuro da Amazônia, impactos da COP30, empreendedorismo jovem e ações climáticas. Entre os destaques, está a entrevista com Ailton Krenak, que aborda o papel das juventudes na criação de futuros possíveis, e a mesa mediada por Zileide Silva sobre os caminhos para transformar compromissos climáticos em ações concretas após a COP30.

O evento também contará com oficinas de robótica com sucata, atividades sobre engajamento climático, construção de projetos de vida com apoio tecnológico e debates sobre conectividade e comunicação nas comunidades amazônicas.

O encerramento do festival terá um show, ainda com atração a ser confirmada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

