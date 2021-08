Combater a pandemia foi prioridade com orçamento com R$ 100 milhões a menos, diz Edmilson Rodrigues

A nova administração da Prefeitura de Belém teve que enfrentar a pandemia de covid-19 com problemas de orçamento que represnetaram R$ 100 milhões a menos ao município. É o que afirmou, no início da tarde desta terça-feira (17) o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em entrevista exclusiva cedida ao programa Liberal Notícias, na Rádio Liberal FM.

Edmilson falou ao vivo, por uma hora, no programa capitaneado pelo apresentador Abner Luiz. A conversa iniciou às 12h e Edmilson Rodrigues participou da entrevista com máscara. O prefeito faz na entrevista um balanço dos primeiros seis meses de gestão e tratou também de ações futuras em áreas como saúde, educação, saneamento básico e economia.

Orçamento herdado



Comentando sobre o que foi gasto ano passado em saúde, e em comparação com os primeiros meses de administração atual ara lidar com a pandemia, Edmilson foi categórico: "O orçamento já começou com R$ 100 milhões a menos. Tivemos que remanejar, ou as pessoas morreriam", avaliou.

"Pegamos a cidade com muitos problemas, e talvez por isso tenha sido eleito. Herdamos uma dívida que nos dispende quase R$ 20 milhões por mês, em juros", afirmou o prefeito. "E combater a pandemia exigiu um grande esforço da administração. Nossa equipe está tendo todo cuidado com esses recursos, principalmente com relação à Lei Orçamentária".

Leitos dão suporte



Lembrando que o municipio chegou a ser obrigado a abrir leitos nos primeiro meses da pandemia em 2021, Edmilson disse que todos esses espaços seguem sendo hoje usados, apesar do recuo do índice de ocupação de leitos para a covid-19 na capital. "Não precisamos nesse momento de leitos de outros hospitais, além dos disponibilizados para a covid-19. Esse momento nos dá um alento, mas não podemos diminuir a atenção à pandemia", avaliou Edmilson.

O investimento em saneamento foi outro dos alvos dos primeiros meses da administração municipal, disse o prefeito. "Belém exige grandes obras de macrodrenagem, e a manutenção e recuperação de canais abandonados foi feita. Algumas áreas terão problemas resolvidos em alguns meses", afirmou Edmilson.