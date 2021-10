Comando Militar do Norte realiza encontro com profissionais da imprensa em Belém

O Comando Militar do Norte (CMN) promoveu na tarde desta quarta-feira (27), um encontro com jornalistas e representantes de veículos de imprensa de Belém. Durante o evento, os profissionais tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro na região da Amazônia Oriental e foram apresentados ao General de Exército João Chalella Junior, atual Comandante do CMN.

O Grupo Liberal foi representado no encontro pela chefe de Produção de conteúdo Camila Moreira, o coordenador de Audiovisual Tarso Sarraf e a repórter Laís Santana.

Na avaliação do General Chalella, a imprensa tem papel fundamental na sociedade e contribuiu com o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro até mesmo nas regiões mais remotas, sobretudo no Norte.

Para o Comandante, que assumiu o CMN em agosto deste ano, o momento está sendo dedicado a aprender e planejar ações para o novo comando. "A minha prioridade hoje é consolidar o Comando Militar do Norte, melhorando a capacidade do comando e adquirir outras capacidades. O desafio grande é manter o padrão o que foi feito até aqui e melhorar aquilo que a gente já faz", afirma.

General João Chalella Junior, Comandante do CMN (Tarso Sarraf / O Liberal)

Antes de ser designado para o CMN, o General Chalella comandava a 2ª Região Militar, em São Paulo. Como Oficial Superior, foi instrutor das Escolas de Comando e Estado-Maior, no Rio de Janeiro/SP, e de sua congênere, na República de El Salvador. Comandou a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, chefiou a Assessoria de Pessoal e a Assessoria Parlamentar do Gabinete do Comando do Exército. Foi Adjunto do Exército junto à Representação Diplomática do Brasil nos Estados Unidos da América e chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington. Como Oficial General, foi Comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e Chefe da 4ª Subchefia do Estado-Maior do Exército. O comandante possui 44 anos de experiência militar.