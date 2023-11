Comando Militar do Norte realiza cerimônia em homenagem ao Dia da Bandeira

O Comando Militar do Norte (CMN) promoveu uma solenidade neste domingo, 19 de novembro, em homenagem ao Dia da Bandeira, um dos simbolos nacionais. A cerimônia ocorreu, pontualmente, às 12h, na Prança da Bandeira, em frente ao Quartel-General Integrado (QGI), no bairro da Campina, no centro de Belém. O pavilhão nacional foi hasteado diante da tropa.

Durante a cerimônia, é ateado fogo em uma bandeira que já em desuso., pois para a tradição a Bandeira não se gasta, não esmaece e nem se finda. Transfigura-se no fogo e incorpora-se à nova flâmula hasteada pontualmente ao meio-dia. “Esse ato, simples em sua essência, carrega um profundo simbolismo: representa a eternidade da Pátria e das gerações que se sucedem. Nesta solenidade que se realiza em todos os quartéis de nosso Exército, ratificamos o juramento que nos convoca à defesa da Pátria, ainda que com o sacrifício de nossas vidas”, declarou O general de divisão, Alcio Costa, durante a cerimônia.

A militar Diana Serra, 50, foi até a Praça, na manhã deste domingo, para apreciar a cerimônia, a qual ela considera importante ao país. “É um momento de honra, pois a bandeira nacional é de grande importância para o civismo e militarismo”, destaca a militar.

Fátima Lima, 70 anos, estava acompanhada do neto durante a ceimônia e falou que considera o momento importante para a tradição, mas também para o civismo e militarismo. “O meu neto é filho de pai e mãe militar e nós acompanhamos sempre todas essas cerimônias. O ato tem grande importância para o nosso país", pontua.

História

Há 134 anos, quatro dias após a proclamação da República, um novo estandarte foi criado, que se tornou o maior emblema: a Bandeira Nacional.

Oriunda de estandartes e antigos brasões, a bandeira do Brasil foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com desenho de Décio Vilares. Inspirada na bandeira do Império, recebeu, no lugar da coroa imperial, o círculo azul com a expressão positivista “Ordem e Progresso”, além de estrelas brancas, atualmente em número de vinte e sete, que representam os estados e o Distrito Federal. A Bandeira desponta, com destaque, no concerto das nações, encerrando o heroísmo e o sacrifício das vitórias do passado, os desafios do presente e a grandiosidade do futuro do Brasil.

Verdadeira materialização da nacionalidade, as cores do Pavilhão Nacional evocam o orgulho do povo brasileiro, que caminha, célere, para a superação dos desafios naturais de uma sociedade livre e democrática.