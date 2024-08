Comando Militar do Norte condecora 78 autoridades civis e militares em Belém

Em celebração ao Dia do Soldado, que será neste domingo, 25 de agosto, o Comando Militar do Norte (CMN) condecorou 78 autoridades civis e militares, por merecimento e em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade paraense e ao Exército Brasileiro. A cerimônia foi realizada na manhã desta sexta-feira (23), no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), no bairro do Souza, em Belém.

Ao todo, foram 74 medalhas e 4 diplomas de colaborador emérito. A programação também contou com a apresentação dos motociclistas militares batedores da 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE).

O comandante militar do Norte, General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, comentou que essa [25/8] é uma das datas mais significativas, porque homenageia o patrono do Exército, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Nascido em 25 de agosto de 1803, foi um dos principais militares do país, sendo considerado patrono do Exército Brasileiro por meio do Decreto n° 51.429.

"É um inspirador pelas virtudes pessoais e pelas qualidades profissionais. Um grande herói brasileiro. É uma das maiores datas do ano. Nós convidamos muita gente da sociedade, porque é uma maneira do Exército agradecer essa parceria. E também uma integração com a sociedade civil", destaca.

Condecorações no Comando Militar do Norte [23/08/2024] Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal Adriano Nascimento | Especial para O Liberal

Dentre os condecorados, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, que agradeceu pela medalha. "É uma honra imensurável e um reconhecimento ao trabalho e dedicação desenvolvidos pela Fiepa em favor da indústria paraense", disse. "Aproveito para reconhecer e valorizar o empenho, a coragem e o compromisso do Exército Brasileiro, uma instituição de grande importância para o nosso país, que se dedica diariamente à defesa da nossa nação e à manutenção da paz”, acrescenta.

O promotor de Justiça César Mattar Jr., procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, também foi agraciado pela medalha e disse que foi uma honraria pelo trabalho coletivo. "Em nome da nossa instituição, do Ministério Público, do Estado do Pará, que tantos serviços relevantes tem prestado à sociedade paraensem Além disso, pelo processo de integração que já há algum tempo existe entre a nossa instituição e as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica", finaliza.

Serviço:

A programação do Dia do Soldado continua neste domingo, 25/8

- Exposição de artigos militares e apresentação da Banda de Música

Horário: 9h às 17h

Local: Praça Batista Campos

Banda de Música: 10h e 16h