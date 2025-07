Comandante do Exército chega a Belém e faz inspeção para a COP 30

O Comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, visitou Belémna última segunda-feira (30) para uma inspeção visando às ações que estão sendo realizadas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro na capital paraense. A visita reforça o comprometimento do Exército Brasileiro com a missão de garantir a segurança e a efetividade das operações no evento.

Após a agenda, a comitiva do Comandante do Exército seguiu para outras localidades na região da fronteira norte do Brasil: Tiriós, no município de Oriximiná (PA), Clevelândia do Norte, no Oiapoque (AP) e Vila Brasil (AP). O objetivo é a inspeção às tropas que realizam combate aos ilícitos transfronteiriços, ao tráfico de drogas, aos crimes ambientais e ao garimpo ilegal, bem como o apoio logístico às operações de desintrusão de terras indígenas.

Durante a visita, o comandante e sua comitiva visitaram o Comando Militar do Norte (CMN), onde participaram de uma apresentação institucional. Em seguida, foi recebido com Guarda de Honra no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) e participou de uma cerimônia militar com o desfile da tropa da Guarnição de Belém, com aproximadamente 800 homens e mulheres.

Na ocasião da visita, o general Tomás pôde conhecer de perto as ações em curso, os meios disponíveis e a estrutura das tropas do Comando Militar do Norte, com ênfase na segurança, logística e prontidão das unidades operacionais que terão papel estratégico durante o maior evento climático do planeta.

Durante a COP 30, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica atuarão juntos no Comando Operacional Conjunto MARAJOARA, estrutura criada pelo Ministério da Defesa para unificar as ações de segurança e defesa da Amazônia.

“É uma honra muito grande para o Comandante do Exército ver essa tropa vibrando. É a maior resposta que um Comandante pode ter. Daqui a pouco tempo o Comando Militar do Norte vai ser o centro de gravidade do mundo, com a responsabilidade de garantir parte das ações da COP 30”, afirmou o General Tomás.