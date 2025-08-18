Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Comandante de rebocador que colidiu com a ponte de Outeiro segue preso, confirma PC

Em depoimento, o comandante negou ter culpa e atribuiu a colisão a fatores naturais, como maré e ventos. O caso é investigado pela Delegacia Fluvial.

O Liberal
fonte

Mário Lima não estava na embarcação quando as autoridades chegaram ao local e só foi encontrado horas depois, na casa de parentes. (Divulgação PC | Ag. Pará)

A Polícia Civil do Pará confirmou na noite desta segunda-feira (18) que o comandante do rebocador que colidiu contra a nova ponte de Outeiro, ainda em construção, permanece preso. Mário Lima foi preso na tarde de domingo (17), e as investigações apontam que ele foi o responsável direto e assumiu o risco pelo acidente, ao não adotar medidas para evitar a colisão. Em depoimento, o comandante negou ter culpa e atribuiu a colisão a fatores naturais, como maré e ventos. O caso é investigado pela Delegacia Fluvial. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do investigado.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly, o impacto não foi acidental. “Lá se constatou inicialmente que não se tratava de um acidente culposo, ou seja, aquele não tem intenção de provocá-lo. Muito pelo contrário, se verificou ali que a questão da maré, da profundidade do rio, dos ventos, definiu que a ação havia sido dolosa, o capitão da embarcação - o piloto no caso - assumiu o risco de provocar o acidente. Ou seja, ele bateu na ponte. Ela foi danificada ali nas gaiolas. Isso tudo poderia ser evitado se ele pegasse outro curso. É um piloto com experiência e não havia justificativa para ele pegar aquela rota”, declarou.

Outro ponto considerado pela polícia foi a fuga do comandante logo após o acidente. Mário Lima não estava na embarcação quando as autoridades chegaram ao local e só foi encontrado horas depois, na casa de parentes. Ele foi autuado em flagrante e responderá por dano qualificado e atentado contra a segurança de suporte marítimo.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informou que não houve danos à estrutura da ponte, apenas a materiais de obra. Por isso, não haverá atraso no cronograma, que prevê a conclusão do projeto em até 70 dias.

Com 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura, a nova ponte terá estrutura estaiada, dois vãos de 117 metros cada e gabarito de navegação superior ao da ponte Enéas Martins, garantindo maior segurança para a passagem de embarcações. Considerada estratégica para a integração da região, a obra também deve impulsionar o turismo, a economia local e a mobilidade entre os distritos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

comandante de rebocador preso em belém

rebocador colide com a ponte de outeiro

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

MAIS LIDAS EM BELÉM

Polícia

Carro pega fogo no km 9 da rodovia BR-316 em Ananindeua

Automóvel apresentou chamas na altura do capô e do motor

17.08.25 14h41

ACIDENTE

PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

Apesar do acidente, estrutura não foi danificada e obras seguem com o mesmo prazo de entrega em 70 dias

18.08.25 11h47

POLÍCIA

Obra da nova ponte Icoaraci-Outeiro segue normalmente após acidente com embarcação

Os prejuízos foram apenas em equipamentos auxiliares empregados na montagem dos cabos estais, responsáveis por sustentar o tabuleiro da ponte junto ao mastro central

18.08.25 14h10

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda