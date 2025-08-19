Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Comandante de rebocador que atingiu a ponte de Outeiro pagou fiança de R$ 12 mil

Em depoimento, Mário Lima negou responsabilidade sobre o caso e disse que fatores naturais, como maré e ventos, teriam provocado a colisão

O Liberal

O comandante do rebocador que colidiu com a nova ponte de Outeiro, em Belém, foi solto após pagar uma fiança de R$ 12.144,00. Mário do Carmo de Sousa Lima havia sido preso no domingo (17), mas obteve liberdade provisória mediante decisão judicial, que também impôs condições para que ele responda ao processo em liberdade. O caso segue sob investigação da Delegacia Fluvial.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente não foi acidental. O delegado-geral Raimundo Benassuly afirmou que Mário Lima “assumiu o risco” ao escolher a rota que levou à colisão com a estrutura. Outro fator considerado pela polícia foi a fuga do comandante logo após o acidente, ele só foi encontrado horas depois, na casa de parentes.

A Justiça estabeleceu medidas restritivas: comparecimento a todos os atos processuais, proibição de deixar a comarca por mais de 30 dias sem autorização, atualização de endereço e apresentação no fórum a cada dois meses para justificar atividades. O descumprimento pode levar à decretação da prisão preventiva.

Em depoimento, Mário Lima negou responsabilidade e disse que fatores naturais, como maré e ventos, teriam provocado a colisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rebocador colide com a ponte de outeiro

comandante de rebocador preso em belém

nova ponte de outeiro

Comandante de rebocador que atingiu a ponte de Outeiro pagou fiança de R$ 12 mil

Comandante de rebocador que colidiu com a ponte de Outeiro já está em liberdade
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

MAIS LIDAS EM BELÉM

Polícia

Carro pega fogo no km 9 da rodovia BR-316 em Ananindeua

Automóvel apresentou chamas na altura do capô e do motor

17.08.25 14h41

ACIDENTE

PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

Apesar do acidente, estrutura não foi danificada e obras seguem com o mesmo prazo de entrega em 70 dias

18.08.25 11h47

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

REVITALIZAÇÃO

Após reforma, nova feira de São Brás é entregue nesta terça-feira

Com a reforma, o espaço terá terá 195 equipamentos de venda completamente revitalizados

18.08.25 19h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda