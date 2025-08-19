Comandante de rebocador que atingiu a ponte de Outeiro pagou fiança de R$ 12 mil

O comandante do rebocador que colidiu com a nova ponte de Outeiro, em Belém, foi solto após pagar uma fiança de R$ 12.144,00. Mário do Carmo de Sousa Lima havia sido preso no domingo (17), mas obteve liberdade provisória mediante decisão judicial, que também impôs condições para que ele responda ao processo em liberdade. O caso segue sob investigação da Delegacia Fluvial.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente não foi acidental. O delegado-geral Raimundo Benassuly afirmou que Mário Lima “assumiu o risco” ao escolher a rota que levou à colisão com a estrutura. Outro fator considerado pela polícia foi a fuga do comandante logo após o acidente, ele só foi encontrado horas depois, na casa de parentes.

A Justiça estabeleceu medidas restritivas: comparecimento a todos os atos processuais, proibição de deixar a comarca por mais de 30 dias sem autorização, atualização de endereço e apresentação no fórum a cada dois meses para justificar atividades. O descumprimento pode levar à decretação da prisão preventiva.

Em depoimento, Mário Lima negou responsabilidade e disse que fatores naturais, como maré e ventos, teriam provocado a colisão.