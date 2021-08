Com vacinação na madrugada, Marituba segue com a 2ª dose para grupos prioritários

A faixa da madrugada se tornou uma opção para a aplicação de 2ª dose anticovid-19 para grupos prioritários de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O horário diferenciado funciona apenas no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, no Centro, durante dois dias: nesta terça (10), das 18h até as 6h do dia seguinte; e na quarta-feira (11), também começando às 18h e se estendendo até a faixa das 6h do dia seguinte.

O público-alvo da 2ª dose nesses dois dias é o seguinte: pessoas que possuam alguma comorbidade; pessoas com deficiência permanente; grávidas, puérperas ou lactantes (com criança de até um ano de idade); trabalhadores da saúde; profissionais da segurança; e idosos.

"Pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que já tenham, no seu cartão de vacinação, alcançado a data para completar a imunização", detalhou a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau).

Além da opção de imunização montada no Hospital Augusto Chaves, a 2ª dose para esses grupos também está disponível em mais dois locais, até esta quarta-feira (11), em outros horários: nas unidades de saúde, das 8h às 16h; e no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteirinha de vacinação.

Nesta terça, a dona de casa Maria Pinheiro, 56 anos, completou a 2ª dose e deixou uma sugestão para quem ainda não procurou pelo complemento vacinal. “Essa vacina é uma segurança contra esse vírus tão perigoso. Acho que todos deveriam se preocupar e tomar as duas doses da vacina contra a covid, porque mesmo que a pessoa pegue a doença, vai pegar de forma mais leve”, disse.

2ª dose contra a covid-19 em Marituba

- Público-alvo: pessoas que possuam alguma comorbidade; pessoas com deficiência permanente; grávidas, puérperas ou lactantes (com criança de até um ano de idade); trabalhadores da saúde; profissionais da segurança; e idosos

- Período: (terça e quarta - 10 e 11 de agosto)

- Locais e horários:

Unidades de saúde de Marituba - das 8h às 16h

Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp) - das 8h às 12h e das 14h às 17h

Hospital Augusto Chaves - das 18h às 6h (dia seguinte)