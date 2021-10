Com seus encantos naturais, Icoaraci comemora 152 anos nesta sexta-feira (8)

Distante aproximadamente 20 quilômetros de Belém e cheio de encantos naturais, o distrito de Icoaraci (Daico) completa 152 anos nesta sexta-feira (8). Icoaraci é um dos oito distritos que compõem a capital e os desafios dos gestores para garantir qualidade de vida aos seus moradores são muitos, começando pelo saneamento básico.

O distrito tem aproximadamente 152 mil habitantes (11% do total de Belém). O bairro do Tenoné é o mais populoso (29 mil pessoas) e o Parque Guajará, o menos populoso (8 mil habitantes), afirma estudo da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Além disso, o distrito tem uma gastronomia rica em pescados, é cercado por ilhas, um artesanato com reconhecimento internacional e beleza natural que atrai diversos turistas.

Icoaraci também é conhecido pelo apelido carinhoso de Vila Sorriso. E, segundo os relatos disponíveis, o apelido foi criado pelo jornalista Aldemyr Feio, em 1969. Para alguns pesquisadores, Icoaraci significa "de frente para o sol", “onde o sol repousa”. Mas pesquisas mais aprofundadas, como a do historiador José Valente, na obra intitulada "Sinopse de Icoaraci", apontam que a palavra significa, na língua Tupi-Guarani, "Mãe de todas as águas" (Icoara=águas e ci=mãe).

Artesanato no bairro do Paracuri, em Icoaraci. Na cerâmica, bem ao lado da olaria, o oleiro Antenor Nogueira Viegas, de 57 anos, dá vida ao barro. Com 30 anos de profissão, ele utiliza um torno para fazer cada peça. Ao toque de suas mãos, o barro vai ganhando forma.



Artesanato icoaraciense é referência nacional

Quando se pensa em centro histórico, sempre lembramos da Cidade Velha. Mas é importante dizer que Icoaraci também é um importante núcleo, com seus imponentes casarões do século XIX e XX, como o palacete Tavares Cardoso, sede da Biblioteca Municipal. Além de possuir a única estação de trem da cidade, da antiga rede ferroviária Belém-Bragança que sobreviveu ao tempo: A Estação Pinheiro.

Para o historiador Alickson Lopes, o distrito de Icoaraci é de significativa importância para Belém. Culturalmente, é sede do espaço cultural do mestre Ray, o 'Coisas de Negro', que representa a maior concentração de mestres de carimbó de toda cidade. No artesanato, Icoaraci se destaca como um dos principais produtores de cerâmica no Pará.

João Gonçalves, filho do mestre Doca Leite, ceramista que atua há mais de 45 anos com artesanato, conta que cresceu reverenciando a arte. "Apesar de conviver diariamente com o artesanato, foi somente a partir dos 20 anos que fiz disso a minha profissão. Em Icoaraci, a história da cerâmica inicia a partir da década de 70. Antes, eram feitas peças lisas, sem expressividades. O Mestre Cardoso, um dos percussores da arte, realizou um intenso estudo e, em conjunto com o Museu Emílio Goeldi, expandiu as artes gráficas na cerâmica", explica o artesão.

O ceramista explica que a partir da introdução dos traços Marajoaras e Tapajônicas nas cerâmicas que a importação dos produtos iniciou. Além disso, a intimidade do distrito está intimamente ligada com a natureza. "Temos muitos igarapés no distrito. São nesses locais que encontramos grandes quantidades de argila, o que facilita o trabalho dos artesões. Hoje, temos o artesanato Marajoara que é conhecido mundialmente, a arte Maracá, a Tapajônica e, com os nossos próprios traços, os de Icoaraci. É influência de toda a cultura", ressalta.



Revitalizações marcam as celebrações

No dia 30 de setembro, a Prefeitura de Belém começou uma megaoperação do Programa Belém Bem Cuidada, com ações de limpeza, microdrenagem, modernização da iluminação, pintura e sinalização das ruas. Cerca de 250 homens atuam na Operação Icoaraci, entre trabalhadores, coordenadores e fiscais, com uma patrulha mecanizada de entulho, dez equipes de capinação e raspagem de vias, uma equipe de mutirão e dois carros de hidrojateamento para o serviço de desobstrução de microdrenagem.

A operação engloba ações nos principais pontos da Vila Sorriso com serviços de capinação, raspagem, roçagem, caiação de vias, coleta de entulho, e fiscalização do código de posturas. Como parte da programação de aniversário da Vila Sorriso está prevista a entrega da obra no muro de arrimo, a iluminação temática do Círio de Nazaré e a iluminação em LED da orla, pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) farão o ordenamento e fiscalização do tráfego de veículos e a sinalização da passagem Bom Jesus, pavimentada recentemente, e de outras vias.

Biblioteca Municipal de Icoaraci Avertano Rocha



Saúde e infraestrutura são prioridades para a administração

A agente distrital de Icoaraci, Ellana Sillva, falou sobre os desafios da administração municipal para melhorar a vida da população. “Temos um distrito com áreas periféricas e alagadas, com ausência de saneamento básico. Precisamos entrar com mais força na área de drenagem e pavimentação, realizar esses serviços e efetuar a manutenção. Temos feito uma operação extensiva de recomposição asfáltica nas vias de Icoaraci”, afirmou.

Outro desafio é ampliar a cobertura na área da saúde. “O Distrito tem uma população muito numerosa. Por isso existe a necessidade de abrir mais postos de saúde para garantir maior abrangência de serviços básicos para a população. Para tanto, é importante a articulação em debates orçamentários, construído através da plataforma de participação cidadã ‘Tá selado’, discutindo com a população para chegar a um consenso sobre as prioridades para o distrito. As necessidades são muitas, mas a população é soberana na escolha de serviços prioritários”, afirmou Ellana Sillva.

Para os próximos meses, a administração está programando a revitalização do trapiche. A Operação Icoaraci envolve as secretarias municipais de Saneamento (Sesan), Urbanismo (Seurb), Meio Ambiente (Semma), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB), Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

Icoaraci possui uma economia que atua em diversos ramos: pesca, marcenaria, madeireiras e as robustas feiras. O historiador Alickson Lopes ressalta que através de sua culinária, o carnaval que já faz parte do calendário da cidade e o centro comercial em constantes mudanças, o distrito guarda tradições que persistem ao tempo. "Icoaraci é lugar raiz, onde os moradores andam de bicicleta por toda parte, que compram na feira da 8 de maio e no mercado e dizem com orgulho: sou Icoaraciense", conclui.

