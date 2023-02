Com proibições, programação do carnaval de Mosqueiro ainda não tem definição

Desde que o Fórum Distrital de Mosqueiro (1º grau), vinculado ao Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), determinou uma lista de proibições no carnaval da ilha, no dia 30 de janeiro, a programação da festa segue indefinida. A falta de resolução foi confirmada na manhã desta segunda-feira (6) pela assessoria de comunicação da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

Segundo a Admos, ainda nesta segunda deve haver uma reunião da Prefeitura de Belém com agremiações carnavalescas de Mosqueiro para decidir detalhes da programação. Até o momento, a programação provisória vai de 14 a 22 de fevereiro e inclui desfiles de blocos, concursos e baile infantil. Há a previsão de realizar um trio elétrico, que está proibido no momento - decisão que deve passar por avaliação. "Está tudo em aberto", diz a assessoria.

As proibições

Três atividades foram proibidas durante o Carnaval — que, este ano, será de 19 a 22 de fevereiro — no distrito de Mosqueiro, em Belém. Entre as proibições estão: trios elétricos, a presença de torcidas organizadas de clubes de futebol em blocos ou desfiles de carnaval, além da realização de festas de aparelhagens na orla. A determinação partiu do Fórum Distrital de Mosqueiro (1º grau), vinculado ao Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), em portaria assinada dia 30 de janeiro pela juíza Maria das Graças Alfaia Fonseca, do Juizado da Infância e da Juventude de Mosqueiro.

O que diz a Prefeitura de Belém

Consultada nesta segunda-feira (6) sobre o assunto, a prefeitura manteve a mesma resposta dada à reportagem anterior, feita no dia 31 de janeiro. Confira na íntegra:

"A Prefeitura de Belém, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), já está trabalhando para responder à Portaria 001/2023, do Juizado da Infância e Juventude do Distrito de Mosqueiro, junto ao Tribunal de Justiça do Estado (TJPA)".

"Levando em consideração que não houve um chamado do Município por parte da juíza, para saber as providências que estão sendo adotadas pela Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Guarda Municipal de Belém (GMB), Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), para realização de um carnaval com responsabilidade e saudável na ilha de Mosqueiro".

"A Portaria 001/2023 visa proibir no período do Carnaval, de 19 a 22 de fevereiro, as presenças de trios elétricos, torcidas organizadas de clubes de futebol em blocos e ou desfiles de carnaval, realizações de festas de aparelhagens na orla de Mosqueiro".