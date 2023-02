Bloco 'Crias do Curro Velho' faz ensaio geral para últimos ajustes do Carnaval

O ensaio oficial do Bloco "Crias do Curro Velho" ocorreu neste domingo (5), na rua Nilson Ribeiro, no bairro do Telégrafo, em Belém. As crianças foram às ruas para os últimos ajustes, já que no próximo dia 11 o Bloco se apresenta oficialmente com saída da Praça Brasil, às 9h, e vai até a Fundação Curro Velho, no bairro Nazaré.

Este ano, o bloco traz como tema “Brincar e Encantar: preservar a memória do nosso lugar” e o enredo menciona alguns dos trabalhadores que ajudaram a construir a história do Curro Velho e que também contribuíram com a formação de crianças e adolescentes que passam pela Fundação para o aprendizado de diferentes modalidades artísticas.

Muca da Bateria, que é o mestre da bateria e instrutor, explica que o bloco é formado por alas como as das escolas de samba tradicionais e a bateria é composta aproximadamente por 160 meninos e meninas. As crianças passam pela preparação com as oficinas ministradas pelo Curro Velho e durante o calendário cultural elas praticam o que aprenderam com as apresentações.

"O Curro Velho é um celeiro de artistas, a maioria dos músicos que se apresentam na noite de Belém já passaram por aqui. E é muito bom ver essa formação, a construção e a evolução desses artistas", destaca o instrutor.

Muca é um dos personagens do enredo do bloco deste ano, pois ele faz parte do projeto desde 1993 e ajudou a construir algumas gerações de artistas. "O bloco foi criado em 1991 e eu entrei em 1993 e de lá para cá já viemos construindo vários episódios dessa história. É muito prazeroso ver que as crianças passam pelo processo de aprendizagem e depois elas mesmas executam a festa. A gente vê um trabalho sendo executado", destaca o instrutor.

Ao todo, cerca de 500 crianças participarão do desfile no próximo sábado (11). A ideia do bloco é abrigar diversas temáticas e reflexões apresentadas pelos alunos por meio da leveza das brincadeiras e da ludicidade.

O projeto é de cidadania, ao incentivar a relação de troca entre as crianças, o respeito mútuo e o trabalho coletivo. Cada um deles tem papel na construção de cada carnaval. É também consciência ambiental. Uma das marcas do bloco é trabalhar com materiais reutilizados, muitos deles, doados pela própria comunidade.