Com novas doses, vacinação avança nesta quinta na Grande Belém

Com as 390.080 doses de vacinas contra a covid-19 que chegaram ao Pará entre terça e quarta (20 e 21), os municípios do Estado vão conseguir avançar na aplicação da 1ª e da 2ª dose. Ao todo, foram 222.450 unidades da Astrazeneca, 92.430 da Pfizer e 75.200 da Coronavac. Na Grande Belém, os municípios vão avançar na imunização pelos critérios de idade e de ano de nascimento. Confira a agenda de cada cidade:

Belém

Após quatro dias sem vacinação contra a covid-19 pelo critério de nascimento e dois dias sem nenhuma imunização contra a doença, Belém retoma os trabalhos nesta quinta, após a chegada de novas doses. Será dia de aplicar a 1ª dose em pessoas nascidas em 1992, ou seja, que já completaram ou ainda vão completar 29 anos em 2021.

Também será dia de segunda chamada para as pessoas nascidas em 1990, já que este público, na primeira chamada, no dia 10 de julho, teve apenas meio período para comparecer aos pontos de vacinação. Terá, ainda, nova chance para os nascidos de 1962 a 1975.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) reforçou que será no mesmo horário de sempre, das 9h às 17h, em 26 pontos montados na cidade e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

O calendário de imunização pelo ano de nascimento tinha parado no último sábado (17), quando foi aplicada a 1ª dose nos nascidos em 1991. Na segunda (19), teve 1ª dose para 662 pessoas privadas de liberdade.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto. A pé.

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica. A pé.

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé.

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural. A pé.

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. A pé.

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor. A pé.

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé.

8. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 – Sacramenta. A pé.

9. Estação das Docas Galpão 3. A pé.

10. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia. A pé.

11. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé.

12. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé.

13. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso. A pé.

14. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé.

15. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148. A pé.

16. Icoaraci: Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa. A pé.

17. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro. A pé.

18. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. A pé.

19. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé.

20. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998. A pé.

21. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé.

22. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358. A pé.

23. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia.

24. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. A pé.

25. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé.

26. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé.

Ananindeua

Após quatro dias sem vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade, Ananindeua retoma esse calendário nesta quinta, também após a chegada de novas doses. Será a vez de aplicar a 1ª dose em pessoas com 29 anos completos sem comorbidades.

Das 8h às 13h, com a seguinte documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

Em dez pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Assim como nos calendários anteriores, a imunização é pelo critério de idade completa, e não pelo ano de nascimento. Sendo assim, quem nasceu em 1992, mas ainda tem 28 anos, não poderá receber a dose hoje. E quem nasceu em 1991, mas ainda não completou 30 anos, poderá fazer parte da imunização.

A vacinação por faixa etária estava parada há quatro dias. No sábado (17), foram vacinadas as pessoas de 30 anos completos sem comorbidades. Na quarta (20), teve aplicação de 1.052 primeiras doses da Astrazeneca em pessoas privadas de liberdade.

Marituba volta a vacinar pelo critério de nascimento

Marituba anunciou que vai voltar a vacinar pelo critério de nascimento, e não mais pela idade. Começa na sexta-feira (23), com a 1ª dose para nascidos em 1990, ou seja, quem já completou ou ainda vai completar 31 anos em 2021.

Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). A vacinação para a população em geral tinha parado na sexta, 16, quando a imunização seguiu o critério de idade, com 1ª dose para quem tem 32 anos sem comorbidades.

Nesta quinta, Marituba segue com a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 12h. Público-alvo: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (para mães com crianças de até um ano), idosos, profissionais da educação e rodoviários.

Benevides

Benevides segue nesta quinta com a 1ª dose para pessoas de 34 a 37 anos sem comorbidades. Esse calendário começou na semana passada e, agora, se estende enquanto durar o estoque.

Além disso, até amanhã, tem 2ª dose da Astrazeneca para quem foi vacinado entre março e abril. Das 8h às 12h, em seis pontos: Escola Ana Teles, Escola Santa Luzia, Escola Paulina Ramos, CRAS Murinim, CMEI Berço da Liberdade e UBS Benfica.

Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará segue até esta quinta com a 1ª dose para pessoas de 37 a 36 anos (completos até o dia 22 de julho de 2021) sem comorbidades. Das 14h às 17h, na ESF Divineia e no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Além disso: 1ª dose para gestantes e puérperas acima de 18 anos (nova chamada); 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose entre 17 e 21 de maio; 2ª dose da Coronavac para gestantes e puérperas vacinadas em junho. Nos mesmos horários e locais.

Santa Bárbara do Pará

Santa Bárbara do Pará começa nesta quinta-feira a aplicar a 1ª dose da Pfizer em pessoas com 31 anos ou mais sem comorbidades. Das 8h30 às 12h, em todas as UBS da cidade.