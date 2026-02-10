Com nova onda de furtos, Parque Linear da Tamandaré está sem segurança, denunciam moradores

Um dos espaços de lazer e convivência que Belém ganhou por conta da COP 30 está marcado pela falta de segurança e pelo abandono da fiscalização. Moradores denunciam que o Parque Linear da Nova Tamandaré, no bairro da Campina, sofre constantemente com vandalismo e furtos de diversos objetos do local, como lixeiras, guarda-sóis, cabos de postes públicos e elementos de iluminação. Na manhã da segunda-feira (9/2), a equipe do Grupo Liberal registrou alguns exemplos dessas situações denunciadas.

A reportagem solicitou informações sobre a segurança no Parque Linear da Nova Tamandaré para a Prefeitura de Belém, Guarda Municipal de Belém (GBM), Polícia Civil e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e aguarda retorno.

Inaugurado em novembro de 2025, o Parque Linear é alvo da ação criminosa nos três meses em que está aberto, gerando um clima de insegurança aos moradores. No dia 23 de janeiro de 2026, um proprietário de um quiosque localizado no Parque Linear da Nova Tamandaré registrou o momento em que ele e outros comerciantes conseguiram deter um homem suspeito de praticar furtos na região. A janela do banheiro foi quebrada e a porta do quiosque foi arrombada.

Ainda em novembro, viralizou um vídeo que registra um homem desmontando a base de um guarda-sol e levando o equipamento em uma bicicleta.

Em 21 de dezembro do ano passado, um homem foi preso após furtar cabos elétricos no local. Foi o segundo caso em menos de duas semanas. No dia 29 de dezembro, outro homem também foi preso pelo crime de furto de cabos elétricos.

Abandono

O aposentado Aládio Ferreira pratica exercício físico frequentemente no espaço e reclama do abandono do poder público. “Nós recebemos uma reforma muito boa na avenida Alm. Tamandaré, mas, de noite, ela está abandonada. Os ladrões roubam cabos, luminárias, lixeiras e plantas. Não sei como ainda não destruíram as academias ao ar livre”, relata.

Ao longo de todo o Parque Linear da Nova Tamandaré, observa-se que a maioria dos pontos de lixo não possui as cinco lixeiras da coleta seletiva disponíveis. Em alguns pontos, não há nenhuma lixeira para o descarte de resíduos.

“Tudo o que eles podem levar, eles levam. Lixeira não tem mais nenhuma inteira aqui”, comenta o aposentado João Batista, morador do bairro da Campina, que pratica exercício físico todos os dias no Parque Linear.

Os guarda-sóis, que ficam ao lado das mesas, também são objetos visados pelos criminosos. Por mais que a maioria esteja disponível para uso, é possível notar algumas estruturas que não contam com a parte superior do guarda-sol. “Sensação de insegurança e de abandono do bem público”, afirma Aládio Ferreira.

Falta de vigilância

Uma grande reclamação dos moradores é a falta de agentes de segurança, como os guardas da Guarda Municipal de Belém (GMB). A ausência de fiscalização relatada gera uma sensação de medo e insegurança em quem passa pelo local ou busca um momento de lazer e tranquilidade. “Não tem polícia de noite e nem segurança. Deveria ter uma guarita para a Guarda Municipal de Belém”, conta Aládio Ferreira.

O aposentado João Batista concorda que é necessária a presença física e constante de agentes de segurança. “Não tem segurança. Se tivesse vigilância, não estariam roubando constantemente. Deveria ter uma fiscalização física”.

Aládio Ferreira ainda ressalta a importância de conscientizar a população sobre o uso de espaços públicos da cidade. “Poderíamos viver muito melhor se houvesse políticas públicas de esclarecimento para a população não vandalizar os espaços”.

Novas câmeras

No dia 9 de janeiro de 2026, foi anunciada a ampliação do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) da GMB, que passou a contar com um total de 100 câmeras de alta resolução para otimizar a repressão a delitos e garantir a integridade do patrimônio público.

Na ocasião, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que o centro de monitoramento passou a contar com ferramentas de análise em tempo real, permitindo que as forças de segurança municipais identifiquem atividades suspeitas com maior agilidade e precisão técnica.