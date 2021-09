Com movimento tranquilo, vacinação segue em Belém para nascidos em 1989 e 1988

A Prefeitura de Belém retomou o calendário de vacinação nesta segunda-feira (20), para os nascidos de 1988 e 1989 que tomaram a primeira dose até 10 de julho e estão aguardando a segunda dose. Nas redes sociais, a maioria dos postos apresentavam movimento bem tranquilo e atendimento rápido. São 24 posto disponíveis até às 17h.

Marilin Ferreira é enfermeira no posto de vacinação na Faculdade Cosmopolita — que vacinou mais de 110 pessoas em uma hora e meia —, na avenida Tavares Bastos, e diz que diariamente tem dois desafios: a luta contra a covid-19 e contra as fake news. Ao passo que imunizam a população, algumas pessoas criam teorias na hora da vacinação, como da vacina vazia ou da seringa com soro. Muitas pessoas não sabem que a vacina tem um tempo para ficar na temperatura ambiente e por isso precisa ser aplicada rapidamente.

"Pra gente é gratificante. A gente sempre dá um jeito de vacinar todo mundo, mesmo que falte energia. Esperamos que as pessoas venham se vacinar, não percam a sua data de vacinação e que prestem bem atenção na hora que for se vacinar. Quer fazer a foto, o vídeo, faça. Mas fique preparado, observe a seringa que a profissional está manuseando. Às vezes algumas pessoas não se atentam e reclamam depois que não viram, que não injetamos ou injetamos rápido. E todos nós temos familiares, todos nós queremos vencer essa doença. Então a vacina é segura e o trabalho desenvolvido é sério", explica a técnica de enfermagem.

Os irmãos Yamaguchi, Laís e Luís, foram ao posto de vacinação juntos tomar a segunda dose e contam que estavam ansiosos para tomar a segunda dose. Estavam gratos e felizes por se imunizarem. "Só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade! Um alívio! Estamos protegidos em meio a tantas mortes", conta Luís.

"Na nossa família não perdemos ninguém, mas conhecidos se foram. Então o medo tomou conta. Na nossa família, nossos avós pegaram, mas se recuperaram. Fizemos tudo certinho, à risca, com todos os cuidados e mantemos o nosso lar todo imunizado. Mesmo com as duas doses, vamos manter álcool em gel, máscara para em breve poder sairmos dessa", complementa Laís.

A vacinação em Belém segue até as 17h, em 24 postos, confira a lista:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum, Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center, Rod. BR 316, km 01, 3° piso - Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo, Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Escola de Enfermagem da UEPA, Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

7. Faculdade Cosmopolita, Avenida Tavares Bastos, nº 1313, Marambaia;

8. FIBRA, Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

9. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

10. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí, com Almirante Barroso;

11. Ginásio Mangueirinho, Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta

Grossa;

13. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Travessa São Roque, nº 789, Cruzeiro;

14. IFPA Campus Belém, Av. Almirante Barroso, nº 1155, Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular, Travessa Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

16. Mosqueiro - Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, nº 998;

17. Mosqueiro - Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins, Rua Lalor Mota, nº 551, Carananduba;

18. Parque Shopping, Augusto Montenegro, entrada pela Alameda de Serviços;

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, Padre Eutíquio, 3º Piso, loja 358;

21. Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Rua do Una, n° 156;

22. UNAMA, Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

23. UNIFAMAZ, Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; e

24. Mirante do Rio da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Guamá, Rua Augusto Corrêa, nº 01, Guamá.