Com mais duas ambulâncias entregues, Samu passa a ter 30 viaturas para urgências e emergências

O sistema de saúde do município de Belém recebeu na manhã desta segunda-feira (28), duas novas ambulâncias que atenderão às demandas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Com os novos veículos, Belém passa a ter 30 viaturas disponíveis para o atendimento de urgência e emergência da população, além de contar com motolâncias e ambulanchas.

A entrega foi feita no gabinete municipal da Prefeitura de Belém, na avenida Nazaré, com participação do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, do secretário municipal de saúde, Renato Cavalcante, e do diretor geral do Samu, Leonardo Lobato.

"São mais duas ambulâncias que estamos entregando para o Samu, ficando, agora, com 16 veículos titulares e 14 de reserva técnica para qualquer emergência", avaliou Zenaldo.

Os novos veículos servirão para a renovação da frota de dois bairros e são equipados com pranchas, macas, cadeira de rodas, oxigênio, além de outros itens, detalhou Renato Cavalcante. “Esses dois veículos vão renovar a frota dos bairros do Tapanã e Curió-Utinga, ajudando no atendimento e na agilidade da prestação do serviço”.

Em 2020 a Prefeitura Municipal de Belém entregou vários outros veículos para a renovação da frota do sistema de saúde do município. Foram 12 vans entregues em outubro para os programas Transporte Social e Saúde Mental, além da Vigilância Sanitária e Consultório na Rua.

Em março, foram entregues outros 20 novos veículos: cinco ambulâncias e três motolâncias para o Samu, 11 ambulâncias para a atenção básica e hospitais, e uma para o Programa Melhor em Casa.