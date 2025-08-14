Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Com investimento de R$ 1 milhão, rede elétrica recebe modernização na Cidade Velha

As melhorias contemplam ruas como Dr. Malcher, Dr. Assis e rua do Arsenal

O Liberal
fonte

Com investimento de R$ 1 milhão, rede elétrica recebe modernização na Cidade Velha. (Divulgação)

Moradores de algumas das principais vias da Cidade Velha, em Belém, já contam com um fornecimento de energia mais seguro, estável e moderno. A Equatorial Pará concluiu uma obra estratégica voltada à preparação da cidade para a COP 30, que também ficará como legado permanente para a capital. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão na renovação completa do circuito elétrico, com mais confiabilidade e eficiência no serviço.

As melhorias contemplam ruas como Dr. Malcher, Dr. Assis e rua do Arsenal, que reúnem importantes pontos turísticos, como o Portal da Amazônia e o Mangal das Garças, além de hotéis, hospitais e estabelecimentos comerciais.

Toda a rede elétrica da área, cerca de 2 km, foi substituída por rede compacta, tecnologia que proporciona maior segurança, reduz interrupções, diminui o impacto visual, oferece proteção contra furtos e permite operação remota. Assim, em caso de ocorrência, será possível transferir cargas e restabelecer o fornecimento em poucos minutos.

Segundo o superintendente da Equatorial Pará, Eder Oliveira, o objetivo é promover melhorias duradouras que acompanhem o crescimento de Belém. “O nosso objetivo é melhorar cada vez mais o serviço para a população. Estamos preparando Belém para receber energia de qualidade durante a COP 30, mas, mais do que isso, estamos entregando obras que vão ficar como legado, beneficiando moradores, hospitais e comércios por muitos anos”, destacou.

 

