Com início da 3ª dose na capital, confira como será a vacinação nesta quinta na Grande Belém

Nesta quinta-feira (23), a vacinação contra a covid-19 segue na Região Metropolitana de Belém com algumas novidades. Na capital, idosos começam a receber a 3ª dose. Em Ananindeua, tem antecipação de 2ª dose para um grupo específico. Nos demais municípios, segue a imunização para vários grupos. Confira a agenda completa:

Belém

Idosos de Belém que nasceram até 1933 devem tomar a 3ª dose nesta quinta-feira. Será o primeiro dia desse calendário de dose de reforço. Na sexta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) convoca para a 3ª dose os idosos nascidos de 1934 a 1937. A meta é vacinar, nesses dois dias, 15 mil idosos com o imunizante da Pfizer.

A Sesma adotou algumas medidas para que essa vacinação ocorra de forma tranquila e confortável para os idosos, já que, dessa vez, o recurso do drive-thru não poderá ser utilizado, por causa das condições para a aplicação do imunizante da Pfizer, que não pode ocorrer em ambiente externo e sem refrigeração.

Por conta disso, foi reduzida a quantidade de idosos convocados. Cerca de 70 mil idosos com 70 anos ou mais estão aptos para a 3° dose. Nesta primeira chamada, serão convocados cerca de 15 mil: 7 mil nesta quinta e 8 mil na sexta. A campanha segue em 24 pontos de vacinação distribuídos nos bairros de Belém e distritos, das 9h às 17h.

"A Sesma orienta que não há necessidade de ir cedo para os pontos de vacinação, já que os portões serão abertos apenas às 9h, evitando assim a formação de filas e possíveis aglomerações. Os idosos terão todo esse período para garantir a sua 3° dose. De acordo com a Secretaria, há vacina suficiente para todo mundo", destacou.

A Sesma informou também que, neste reforço vacinal, seguirá a orientação do Ministério da Saúde e aplicará o imunizante da Pfizer. Portanto, os idosos que tomaram a Coronavac ou a Astrazeneca na primeira e segunda doses, receberão a Pfizer nesta terceira.

Acamados

Idosos acamados que receberam a vacinação em casa, mediante cadastro no site Belém Vacinada, não precisarão fazer um novo cadastro. Como a Sesma já dispõe do endereço e contato desses idosos, a equipe de vacinação em casa da Sesma entrará em contato para agendar a 3° dose.

Já para aqueles idosos que se dirigiram a um ponto de vacinação para tomar a 1° e 2° dose e agora estão acamados, ou aqueles acamados que tomaram a 1° e 2° em outra cidade precisarão fazer o cadastro no site Belém Vacinada para solicitar a aplicação da 3° dose em casa.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

7. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

8. Fibra - Nazaré

9. Funbosque - Outeiro

10. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

11. Mangueirinho - Mangueirão

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

14. IFPA - Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. Uepa CCSE - Telégrafo

22. Unama - Alcindo Cacela

23. Unifamaz - Reduto

24. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua antecipa nesta quinta a 2ª dose da Pfizer para pessoas que tenham agendamento até 3 de outubro. A vacinação será das 8h30 às 13h30, em oito pontos. É necessário levar RG, CPF e o cartão de vacinação.

Locais de vacinação: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2: UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas.

Marituba

Em Marituba, segue até sexta (24) a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até 20 de julho. Aqueles que foram vacinados com Coronavac devem receber a 2ª dose dessa vacina na data agendada no cartão de vacinação.

Das 9h às 16h, nas unidades de saúde de Marituba. E das 18h até meia-noite, no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues.

Benevides

Idosos com 70 anos ou mais de Benevides foram convocados para a 3ª dose da Coronavac, a dose de reforço, que será aplicada na sexta-feira (24). São apenas aqueles que tomaram a 2ª dose desse imunizante há pelo menos seis meses.

Das 8h às 13h, em quatro pontos: USF Canutama, Cras Murinin, Ginásio Nagibão e USF 3ª Travessa. E das 8h às 16h, em oito pontos: UBS Centro, USF Bairro das Flores, USF Médice, USF Cohab, USF Santos Dumont, UBS Santa Maria, UBS Benfica e USF Independente. Benevides não confirmou, até a noite da quarta (22), se outros calendários serão executados nesta quinta e na sexta.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará aplica até esta quinta a 3ª dose em idosos com 70 anos ou mais (seis meses após a 2ª dose da Astrazeneca e Coronavac), além da 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo e da repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais. Das 14h às 17h, no Centro de Saúde (Cesp).

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará segue nesta quinta com a ação de vacinação nas escolas estaduais. Dessa vez, na Escola Sérgio J. Machado. Para o seguinte público: adolescentes de 12 a 17 anos e adultos de qualquer idade que ainda não receberam a 1ª dose; e pessoas vacinadas dentro do intervalo de 28 dias, que precisam tomar a 2ª dose. Das 9h às 14h.

Além disso, o município segue até sexta (24), das 8h30 às 12h, com a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com 2ª dose da Coronavac para pessoas de 18 anos ou mais. E com a 1ª dose da Pfizer para quem ainda não foi vacinado e a 2ª dose desse imunizante para quem foi vacinado dentro do intervalo de 28 dias.