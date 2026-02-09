Capa Jornal Amazônia
Com foco no Carnaval, Sespa reforça ações de prevenção e testagem de ISTs no Pará

A campanha foca na proximidade com a população para reforçar orientações sobre sexo seguro, importância da testagem e uso correto dos métodos de prevenção.

Ação reforça o cuidado nesta época do ano (Foto: Agência Pará)

Com a proximidade do Carnaval, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) intensifica, entre os dias 13 e 18 de fevereiro, uma ampla mobilização voltada à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV/Aids e hepatites virais e sífilis. A iniciativa reconhece que grandes eventos e períodos festivos aumentam a circulação de pessoas e, muitas vezes, a exposição a situações de risco, o que torna a informação e o acesso aos serviços de saúde ainda mais essenciais.

Segundo a Sespa, a campanha aposta na proximidade com a população para reforçar orientações sobre sexo seguro, importância da testagem e uso correto dos métodos de prevenção. Equipes dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs), dos Serviços de Atendimento Especializado (SAEs) e das Regionais de Saúde estarão mobilizadas em vários municípios, inclusive em áreas de grande fluxo de foliões, como Belém, Salinas e outros destinos tradicionais do período. Além das orientações, serão ofertados gratuitamente testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição de preservativos internos e externos e gel lubrificante.

A estratégia faz parte do que os profissionais chamam de prevenção combinada, que reúne diferentes formas de proteção para reduzir as chances de infecção. O uso da camisinha continua sendo uma das principais barreiras contra as ISTs, mas não é a única. A testagem regular, a vacinação, o tratamento adequado das infecções e o acesso às profilaxias contra o HIV - a PrEP e a PEP - também são fundamentais. A PrEP é indicada para pessoas com maior risco de exposição ao HIV e funciona como uma proteção antes de uma possível situação de risco. Já a PEP é uma medida de emergência, que deve ser iniciada em até 72 horas após uma exposição, como em casos de relação sexual desprotegida ou rompimento do preservativo.

Momento estratégico

A coordenadora estadual de IST/Aids da Sespa, Andrea Miranda, disse que o Carnaval é um momento estratégico para ampliar o diálogo sobre o tema. “A gente quer que as pessoas curtam, se divirtam, mas sem deixar a saúde de lado”, comentou. “A prevenção começa com a informação e passa por atitudes simples, como usar preservativo e fazer o teste, além de saber que também pode acessar a PrEP, a PEP e buscando a prevenção que mais combine para o seu corpo. Quanto mais cedo a gente diagnostica uma IST, mais rápido inicia o tratamento e interrompe a cadeia de transmissão”, afirmou.

Ela também lembra que muitas infecções podem não apresentar sintomas no início, o que torna a testagem, a proteção e a prevenção ainda mais importantes. “Às vezes, a pessoa se sente bem e acha que está tudo certo, mas só o teste, a proteção e a prevenção adequadas podem garantir uma proteção para as ISTs. Por isso estamos levando os serviços para perto dos foliões, facilitando o acesso e reduzindo o preconceito em relação ao cuidado com a saúde sexual”, acrescentou Andrea Miranda.

Secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Machado destacou que a ação vai além do período festivo e fortalece a rede de cuidado em todo o Pará. “O Carnaval é um momento em que a gente intensifica as ações, mas o trabalho de prevenção acontece o ano inteiro. Estamos garantindo testes, preservativos, orientação e acesso a tratamento em todas as regiões do Estado. Cuidar da saúde sexual é um direito da população e uma prioridade para a gestão estadual”, afirmou.

Outro ponto de atenção é a atualização da caderneta de vacinação. Em meio a aglomerações, os vírus respiratórios e outras doenças também circulam com mais facilidade. Por isso, a Sespa recomenda que os foliões verifiquem se estão em dia com vacinas como influenza, Covid-19, hepatite B e tríplice viral, disponíveis na rede pública.

Palavras-chave

carnaval

ação de saúde
Belém
